Sean Penn: «Ser actor es para soñadores, cuando te pica el gusanillo es imposible quitárselo»

La primera vez que Sean Penn le ofreció a su hija Dylan interpretar el papel de la periodista Jennifer Vogel obtuvo un no por respuesta. «Pensé que quería que lo ayudara a descubrir quién podía interpretarla». Ahora, con el doble de edad y algo más de experiencia, ha accedido a ponerse a sus órdenes en 'El día de la bandera' , adaptación de las memorias de la periodista ('Flim-Flam Man: La verdadera historia de la vida falsa de mi padre') sobre la tortuosa relación con su progenitor, que abandonó a sus hijos.

Todo lo contrario que Penn, que también ficha al benjamín de su matrimonio con Robin Wright, Hopper, para esta película en la que el estafador interpretado por el actor y cineasta se cree dueño del sueño americano por haber nacido el 14 de julio.

«Ha sido catártico trabajar junto a mi padre», admitió Dylan Penn sin dar más explicaciones sobre esta experiencia, que se puede ver a partir de hoy en las salas de cine. Su padre, por su parte, intenta tomárselo con naturalidad y justifica el 'casting' como algo necesario. «Mis dos hijos trabajan en esta película, pero no tenía intención de contratarlos, fue algo orgánico», aseguró el director en una entrevista realizada durante el Festival de Cannes. «Después de leer el guión, la cara de mi hija apareció en el personaje. La dinámica familiar, el estilo y la estructura del guión, despertaron mi interés por trabajar con Dylan», reconoció Sean Penn, de 61 años, que dirige y coprotagoniza este drama.

Aunque Dylan ha tenido pequeños papeles antes, 'El día de la bandera' supone su debut con un protagónico que guarda cierto parecido con ella, una artista que lucha por mantener una relación honesta con su padre, al que da vida Sean Penn. «Empecé a trabajar como modelo y como actriz porque necesitaba ganar dinero. Estoy siendo muy honesta. Jamás sentí pasión por esta profesión, ni me interesaba, pero dejé el colegio antes de tiempo y mis padres dejaron de financiarme, así que tuve que hacerme cargo de mi vida», aseguró la actriz, que insistió en su interés por involucrarse en el proceso creativo de rodar una película, «no ser únicamente una pieza en movimiento dentro de la historia». «Quiero producir, editar, escribir, dirigir. Deseo hacer algo más que actuar».

Temiendo las críticas hacia la mayor de su estirpe, Sean Penn admitió haberse pensado dos veces el fichaje. «Me preocupaba su vulnerabilidad a las críticas, sobre todo por mi experiencia. Este es un trabajo para soñadores y cuando te pica el gusanillo, es imposible quitárselo», reveló el actor.

Para su hija, lo más difícil fue decirles a sus padres que quería seguir sus pasos. «Son dos actores geniales y me daba vergüenza confesarles que quería ser actriz. Revelar que soy otra más en Los Ángeles interesada en actuar... me parecía hasta aburrido. No me atrevo a llamarme actriz todavía porque mi recorrido es muy limitado. Mi abuelo fue director, mi padre es actor y director, igual que mi madre, que es la mejor actriz de su generación. Mi hermano también es actor. Este es un trabajo que ejerce toda mi familia, supongo que estaba destinada a esta profesión».

Una relación intensa

Debutar con su padre en la pantalla fue una decisión que Dylan asumió con valentía. «Al principio me preocupé. Creo que le dije que no como quince veces antes de aceptar el papel. El guión me recordaba tanto a mi propio diario que me asustó . Hay muchos paralelismos en la relación de Jennifer con su padre con la que tengo yo con el mío. Lo más asombroso es que ella me dijo que no la imitara, que sacara el personaje desde mi corazón y eso fue lo que hice. Mi madre me dijo que trabajar con mi padre de director fue la mejor experiencia que ha tenido y gracias a sus palabras me atreví a rodar este proyecto».

'El día de la bandera' es la primera película en la que Penn dirige y actúa. «Al principio no estaba previsto que yo la protagonizase, porque h ace tiempo me comprometí a no hacer dos trabajos en un rodaje. Pero, en este caso, el tiempo y el Covid nos marcaron otra realidad. Ha sido una gran oportunidad porque he podido actuar con mi hija», confesó el actor sobre la película, que inicialmente iba a dirigir Alejandro González Iñárritu. «Me hubiera encantado trabajar con él, pero en esta industria las cosas se desvían de forma improvisada y hay que saber reaccionar».