Santiago Segura «He sufrido a los cuñados y a veces he sido uno de ellos»

Actualizado 28/07/2019 a las 01:54

A Santiago Segura (Madrid, 1965) le podrán acusar de muchas cosas, hasta de tener mal perder en «MasterChef Celebrity», donde demostró sus buenas dotes para la vitro y el sarcasmo, pero también «el monstruo» que lleva dentro. Luego hubo mea culpa como en todo guion con buen fondo. Sin embargo, hay un reproche con el que no comulga: los años (acaba de cumplir 54) le han «ablandado», a tenor de la nueva película que ha dirigido, coescrito y protagonizado, «Padre no hay más que uno», que llegará a los cines este viernes 2 de agosto. Junto a la guionista Marta González de Vega, el creador de «Torrente» sirve ahora una comedia familiar –nostálgica de aquel Hollywood para todas las edades– en la que mamá (Toni Acosta) se va de viaje ansiolítico y su «marido-cuñado» (Segura) tiene que hacer malabares entre su absorbente trabajo y las apretadísimas agendas de sus cinco hijos menores.

P - La película es de temática familiar y tiene un humor blanco.

R - Sí, pero tú puedes hacer un humor blanco para todos los públicos sin perder la efervescencia, la acidez, lo chispeante… Cuando hay gente que me dice que me he ablandado y me he hecho mayor, les digo que no es así. He hecho una película que yo disfruto viendo. Hago comedia para ver esa primera proyección con 500 personas riéndose y decirme «seguimos bien». Luego, la crítica tiene media o una estrellita, pero si ha habido risas… Me deprimiría si dieran cinco estrellas a una comedia y la gente no se riese.

P - Hace lo que le gustaría ver.

R - A lo mejor soy vulgar en mis gustos como Steven Spielberg, que hacía las películas que él quería ver; luego resulta que a un montón de gente también le gustaría verla. Cuando vi «E. T.», dije que era una obra maestra; estaba en la facultad de Bellas Artes y el profesor de Audiovisuales hablaba del «maestro Hitchcock», pero «¿Y “E. T.”?» «¡Por favor!», respondió y puso una cara de asco… Pues la han visto millones de personas, que han llorado con las aventuras de ese bicho de látex.

P - ¿No le molesta esa mirada condescendiente?

R - No es que me moleste; es que no tiene ningún sentido. Me parece un arte hacer reír. Lo valoro mucho porque me cuesta muchísimo reírme en el cine. Cuando alguien me hace reír, como Will Ferrell, ya le amo.

P - Es más fácil que a uno le hagan llorar que reír.

R - Tampoco quiero entrar en el fácil/difícil. El virtuosismo es despertar emociones con unas imágenes y una historia. Tú estás creando un relato artificial e involucrando a gente que llora, ríe, se siente identificada… Es magia. Soy un cinéfilo empedernido, pero porque el cine es muy mágico; y las series también.

P - Tras «Sin rodeos», su anterior película, parece continuar reivindicando la figura de la mujer y, a la vez, centrarse en qué tiene que hacer el hombre.

R - No me gusta el cine de mensajes porque no me gusta que me adoctrinen. El mensaje que había en «Torrente» era clarísimo para mí, pero la gente decía que no tenía recado. Bajo toda esa risa y esa astracanada se están diciendo cosas importantes. En «Sin rodeos» había una cosa de sentirte pisoteado por la sociedad y, de repente, decir «No, perdone, aquí estoy yo». Y aquí es una crítica del «cuñao», el «sobrao», el que siempre sabe todo… y te da coraje decirle «Los toros se ven muy bien desde la barrera, pero bájate tú con el capote».

P - ¿Ha sufrido a los «cuñaos» o a veces ha sido uno de ellos?

R - He sufrido a los «cuñaos» y a veces he sido «cuñao» porque tenemos que ser conscientes de que la gente es terrible, pero nosotros somos la gente. Individualmente podemos ser mejores o peores, pero al final siempre caemos en muchas cosas de la masa. Ese pequeño análisis, que se puede hacer mirándote al espejo o yendo al cine, es eso: ¿quién no ha sido un poquito cuñado?

P - Tras ver su película, uno entiende que los hombres tenemos que ponernos las pilas un poco.

R - Totalmente. Yo soy más mayor y veía a amas de casa que le ponían las zapatillas al señor que volvía de trabajar. Y la madre estaba en casa y hacía un trabajo igual de importante, o más; y más complicado a veces. «Padre no hay más que uno» es también un homenaje a ellas porque, de verdad, me parece muy difícil ser madre. Y quiero que la gente empiece a darse cuenta de que es igual de difícil ser padre y que él tiene que involucrarse exactamente igual en toda la crianza de estos bichitos que tenemos.

P - En la película, la tecnología es también un factor muy importante.

R - La tecnología es como la pólvora; la puedes utilizar para el bien o para cargarse al de al lado. Las redes sociales son una forma de comunicarse perfecta, pero a veces nos hace olvidar el mundo real. Mi ilusión era hacer una especie de «La gran familia» (1962) ahora para que dentro de 30 años mis hijas vean algo que les recuerde a su infancia y digan «¿cómo era el mundo por aquel entonces?».

P - Algunos guionistas y directores trasladan la acción a los noventa o a principios de los 2000 para así evitar portátiles, tabletas, móviles… Pero, a la vez, mostrar un personaje con la tecnología también le retrata.

R - Totalmente. Y cómo nos enfrentamos ahora a la tecnología. Cuando este hombre, el protagonista de «Padre no hay más que uno», está con su mujer en la cena de aniversario y con el móvil, es que somos nosotros. Sin darte cuenta, llevas hasta tu oficina en el bolsillo. Dentro de un rato voy a estar mirando los 36 mensajes de cumpleaños.

P - Es verdad, ¡felicidades!

R - Muchas gracias. Pero si quieres retratar emociones, mejor irse a una película del oeste, porque si no, a lo mejor, el «te quiero» se lo dicen en un whatsapp. Quizás el mundo moderno es menos cinematográfico, pero hay que adaptarlo.

P - Estamos dejando de contar a la gente del futuro cómo somos con los móviles.

R - Si ven mi película, es como somos: los chats de padres… Yo la recomiendo. Soy muy «pesao», pero tengo esa obsesión: puedes hacer la mejor película del mundo y si no se enteran de que se estrena, no va ni Dios. Tenemos ese problema con la promoción del cine español, que cada vez es más complicado. O sea, Disney ha comprado ahora Fox y tiene Lucasfilm, Marvel… Es ya una especie de monopolio. Cuando te abren con 900 pantallas, dices «¿Y a dónde voy yo?».