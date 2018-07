El sangriento experimento de «La purga»: 12 horas de asesinatos sin castigo

Actualizado 05/07/2018 a las 14:20

Para mantener durante el resto del año la tasa de criminalidad por debajo del uno por ciento, los Nuevos Padres Fundadores de América (NPFA) ponen a prueba una teoría sociológica que propone dar rienda suelta a todo tipo de agresiones durante una noche en una comunidad aislada. Pero, cuando la violencia de los opresores se encuentra con la rabia de los oprimidos, el vandalismo explota más allá de esas fronteras «experimentales» para extenderse por todo el país.

Así es como comienza la precuela de la saga de «La Purga», que se use así siendo ya el cuarto film de la franquicia. Tras el éxito de las tres primeras, James Demonaco, escritor y director de «The Purge: La noche de las bestias», «Anarchy: La noche de las bestias» y Election: La noche de las bestias», firma el guión de esta nueva entrega, que cuenta con Gerard McMurray en la dirección.

Las películas de la saga de «La noche de las bestias» exploran cómo la sociedad puede destruirse a sí misma cuando un gobierno corrupto nos anima a aplicar la ley a nuestro gusto y abusar de los menos favorecidos. Así, según se alienta a los ciudadanos a convertirse en justicieros, no solo cae el imperio de ley, también los más básicos valores de humanidad.

En esta ocasión, «La primera purga: la noche de las bestias» se sitúa en 2018, un momento en el que, según el creador, sería el ideal para situar el comienzo de toda la historia de la purga anual de los Nuevos Padres Fundadores de América.

«La primera purga» busca el origen de la saga

«Creo que estamos obsesionados con la idea de hacer todo lo que queramos durante 12 horas sin que haya consecuencias», comenta McMurray a la prensa. «Nos preguntamos a nosotros mismos, “¿Qué haría durante la Purga?”. Dicho esto, nunca hemos sabido o comprendido cómo empezó todo». Y es de ahí de dónde surgió la idea de crear la precuela de toda esta saga, que acumula millones de seguidores de todo el mundo.

Con diferencia con las anteriores, en la película, que se estrenó ayer en nuestro país, la violencia va más allá de lo que nos tenía acostumbrados. La historia se desarrolla en una zona de Staten Island llamada Park Hill. Según explica McMurray, «racialmente hay mezcla de población negra y latina. Se supone que hay altas tasas de criminalidad, violencia y bandas, pero la gente aquí se ama y apoya mutuamente, además de preocuparse por su comunidad, a pesar de todas las otras cosas que se ven en la película».

En la película, para que la gente permanezca en la isla, el gobierno les incentiva con 5.000 dólares por cabeza. «Para alguien de Staten Island, de una comunidad pobre como Park Hill, eso es mucho dinero», reflexiona McMurray. «Cuando les ofrecen eso, la gente se queda y participa... pensando que es lo correcto porque necesitan el dinero».

El gobierno pagará 5.000 dólares a aquellos que participen en la primera purga

Davis se hace eco de la reflexión de su director: «La comunidad participa en la Purga solo por el dinero, nada más. Todo el mundo pasa apuros económicos; todos tratan de llegar a fin de mes. Finalmente, de alguna manera parece que sus oraciones han sido oídas, con ese dinero que les ofrecen... si es que pueden sobrevivir. En principio suena fácil, ¿verdad? “Genial, si sobrevivo me llevo este dinero”. Lo hacen por el dinero; el gobierno lo prepara todo para que sea así de sencillo». Un situación que, según el director, podríamos ver dentro no de no mucho en el país americano. «Todo esto está muy cerca de dónde estamos ahora como sociedad», afirma McMurray.

Los problemas llegan cuando aquellos que han recibido los honorarios del Gobierno de los Estados Unidos de América para participar en la purga se tienen que enfrentar con aquellos a los que deben de asesinar. Una rebelión en toda regla en la que no quedará títere con cabeza.