«Roma» vence a «La favorita» y gana el premio Spirit a mejor película internacional

Mejor Película: «El blues de Beale Street»

Mejor Director: Barry Jenkins («El blues de Beale Street»)

Mejor Actriz: Glenn Close («La buena esposa»)

Mejor Actor: Ethan Hawke («El reverendo»)

Mejor Actriz de Reparto: Regina King («El blues de Beale Street»)

Mejor Actor de Reparto: Richard E. Grant («¿Podrás perdonarme algún día?»)

Mejor Guión: Nicole Holofcener y Jeff Whitty («¿Podrás perdonarme algún día?»)

Mejor Debut como guionista: Bo Burnham («Eight Grade»)

Mejor Fotografía: Sayombhu Mukdeeprom («Suspiria»)

Mejor Montaje: Joe Bini («En realidad, nunca estuviste aquí»)

Mejor Documental: «Won’t You Be My Neighbor?»

Mejor Película Internacional: «Roma»

Premio Robert Altman: «Suspiria»

Premio al Productor emergente: Shrihari Sathe

Premio Truer than fiction: Bing Liu

Premio John Cassavetes: «En el séptimo día»

Premio Bonnie: Debra Granik

Mejor Opera Prima: «Sorry to bother you»

Premio Someone to watch: Alex Moratto