«Roma», de Alfonso Cuarón, gana el León de Oro de la Mostra de Venecia

Actualizado 08/09/2018 a las 21:13

No hubo sorpresas en ninguno de los premios de la Mostra. Ganaron los favoritos. Todos los caminos de la 75 edición de la Mostra del Cine de Venecia conducían a «Roma», la película del mexicano Alfonso Cuarón, de 56 años. Era la gran favorita para conseguir el León de Oro a la mejor película y en esta ocasión no fallaron los pronósticos. Se trata de un filme en blanco y negro, completamente personal, en buena parte autobiográfico sobre la niñez del realizador en el barrio mexicano de Roma, que da título a la película. Este retrato de familia de Cuarón tuvo desde el comienzo una gran acogida por parte de la crítica y luego también del público. El hecho de que su amigo y compatriota Guillermo del Toro fuera el presidente del jurado suscitó algunas suspicacias por un posible conflicto de intereses. Pero el propio Del Toro despejó de inmediato las sospechas al recordar que en el arte cuenta la calidad, no el pasaporte.

Cuarón estrenó hace cinco años en la Mostra «Gravity», con la que obtuvo siete Oscar. «Roma» ganará también muchos premios y aplausos, porque algunos críticos la consideran ya incluso una obra maestra. Cuarón, guionista también de la película, narra de una forma compasiva, feminista y emocionante, la historia de Cleo al servicio doméstico de una familia acomodada de la capital mexicana en 1970. Cleo establece una relación especial con la dueña de la casa. Cuarón rinde homenaje a la que fue su niñera y a esas mujeres que, por encima de sus diferencias sociales, han establecido estrechos lazos.

El premio a «Roma» será recordado porque, por primera vez, la Mostra concede el León de Oro a una película producida por Netflix, la plataforma streaming que no pudo concursar en la sección oficial en el Festival de Cannes. Para Netflix supone su consagración oficial en el mundo del cine.

Otra película triunfadora de la Mostra fue «La favorita», una crítica demoledora de luchas palaciegas, del realizador griego Yorgos Lanthimos, quien recibió el León de plata. La brillante interpretación de Olivia Colman, en el papel de Ana Estuardo, la primera reina de Inglaterra, le valió la copa Volpi, el premio a la mejor interpretación femenina. La copa Volpi a la mejor interpretación masculina la ganó Willem Dafoe, quien a sus 63 años realiza una extraordinaria interpretación de Vincent van Gogh en la película «At Eternity’s Gate» del realizador Julian Schnabel.

Muy bien representado en esta Mostra estuvo el western, con premios relevantes. El galardón a la mejor dirección lo ganó «The Sister Brothers», del francés Jacques Audiard, con una excelente interpretación de John C. Reilly y Joaquin Phoenix. Otro western ganó el premio al mejor guión: «La balada de Buster Scruggs», de los hermanos Coen.

De las 21 películas en concurso, solo una está dirigida por una mujer: «The Nightingale» (El ruiseñor), segundo filme de la australiana Jennifer Kent, que recibió el reconocimiento especial del jurado. Se bajó así el telón de una gran edición de la Mostra: dinámica, atenta a los diversos géneros y a los nuevos lenguajes, nunca banal.