La rivalidad La historia cainita de Olivia de Havilland y Joan Fontaine

Las dos únicas hermanas en ganar dos Óscar a Mejor Actriz fueron Olivia de Havilland por «La Heredera» y «La Vida Íntima de Julia Norris», y Joan Fontaine por «Sospecha». Entre las dos, cuentan con algunos de los títulos más importantes que se han rodado en Hollywood: «Lo que el viento se llevó», «Rebeca», «La Ninfa constante». Y, sin embargo, durante toda su vida adulta, las hermanas Havilland fueron tan famosas por su talento como por ser dos mitades de la rivalidad más intensa de la historia del cine.

¿Fueron celos por la fama? ¿los hombres? ¿Su madre? Es un misterio cargado de especulación. Las niñas De Havilland nacieron hace un siglo en Tokio, Japón. Su padre era un abogado británico que se mudó para abrir un bufete. Su esposa, una actriz cuyo nombre artístico era Lillian Fontaine, que 5 años después se mudó con las dos niñas a Estados Unidos. Olivia, de 2 años, y su hermana de 1, Joan, crecieron bajo el sol del condado de San Mateo, en el norte de California. Ambas se convertirían en ciudadanas estadounidenses justo antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, en noviembre de 1941. De haberlo hecho un mes después, después de Pearl Harbor, sus certificados de nacimiento japoneses las habrían convertido en ciudadanas enemigas y habrían sido encerradas en el campo de concentración de Manzanar.

Con un inglés muy británico, las hermanas Havilland fueron constantemente objeto de acoso. Ambas respondieron con la determinación que luego caracterizaría sus carreras. De niñas, ya eran rivales. Joan Fontaine en su autobiografía (que Olivia decía, no tener ni una sola palabra cierta) asegura que peleaban constantemente. A veces golpeándose y otras atacandose emocionalmente. Olivia publicó un artículo en el periódico de la escuela secundaria, en el que decía: «Lego a mi hermana la capacidad de ganarse los corazones de los niños, que no tiene en este momento». Si Olivia era fría, Joan era un torbellino emocional y así la recordaba su hermana mayor. «Joan era muy física; una bofetada aquí, un tirón de pelo allá, compartir habitación alimentó nuestro enfrentamiento».

Mientras Joan estaba en Tokio con su padre, la joven Olivia fue reclutada por un buscador de talentos para la adaptación de Max Reinhardt en «A Midsummer Night’s Dream». En apenas unos años se convirtió en la actriz más taquillera de Warner Bros, compartiendo pantalla con Errol Flynn en la que sigue siendo una de las asociaciones más exitosas de todos los tiempos. Cuando Joan regresó a los Estados Unidos, quiso seguir los pasos de su hermana mayor y a Olivia se le erizó el pelo. Una tremenda pelea con su madre obligó a Joan a adoptar el nombre de Fontaine y comenzó a trabajar en RKO.

En 1939, Olivia de Havilland, consiguió el codiciado papel de Melanie Hamilton en la producción «Lo que el viento se llevó». Y aunque ganó una nominación al Oscar, perdió el premio ante su coprotagonista, Hattie McDaniel. Ese mismo año, Joan protagonizó «The Women» y cuando Warner Bros se negó a prestar a Olivia para la cinta de Selznick; «Rebeca» de Alfred Hitchcock, este recordó a Joan. Hitchcock repitió con ella en «Sospecha», junto a Cary Grant. «Teníamos dos finales, uno dramático y otro feliz. En la prueba con el público, nadie quiso ver a un Grant asesino y ese fue el final que se quedó. El otro era mejor» dijo Joan en una entrevista en los 80. Ese mismo año, Olivia rodó «Si no Amaneciera» junto a Charles Boyer. Ambas hermanas fueron nominadas al Oscar a mejor actriz y Joan ganó.

Aquello fue carnaza para los periódicos de la época. Las cronistas de chismes iban de la casa de una a la de la otra, inventándose historias. Así surgió la «guerra de las hermanas». En un artículo de la revista «LIFE» en 1942 llamado «Ley de Hermanas», la periodista escribió: «Su afecto está roto, queda su rivalidad». Joan se casó primero, y, con deliciosa malicia, escribió a su hermana. «Si muero primero, se pondrá furiosa porque la gané». El hecho de que el esposo de Fontaine hubiera sido novio de Olivia contribuyó a congelar la relación que quedó retratada para la posteridad en 1947 cuando Olivia finalmente ganó su muy buscado Oscar por «La Vida Íntima de Julia Norris». Cuando Joan le felicitó, Olivia rechazó su abrazo. El desaire fue épico. Tras la muerte de su madre, De Havilland tardó dos semanas en mandar un telegrama a su hermana y Joan nunca le perdonó que no la avisara a tiempo.

A medida que pasaron los años, las hermanas se acostumbraron a ignorarse. Según la biografía de Joan, no se dijeron una palabra en el funeral de su madre. Y Joan, en una entrevista particularmente hostil en los años 80 advirtió de la situación. «Puedes divorciarte de tu hermana y de tu esposo. No la veo en absoluto y no tengo intención de hacerlo». Joan murió a la edad de 96 años en el 2013, y no se olvidó de despedirse de su hermana. «Permítanme decir que Olivia y yo nunca hemos tenido una pelea. Nunca hemos tenido ninguna insatisfacción. Nunca hemos tenido palabras duras». Hoy Hollywood queda huérfano de las Havilland, de una época que termina con ellas, de una voz y un talento irrepetibles.