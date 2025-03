Rebecca Zlotowski, directora de 'Los hijos de otros': «La terapia personal nunca funciona en el cine»

En una secuencia de 'Los hijos de otros' , una mujer de más de 40 años habla con su ginecólogo sobre la posibilidad de ser madre. «¿Por qué has esperado tanto?», pregunta el doctor, evidenciando así el estigma que tienen que sufrir estas mujeres que se plantean tener más hijos más tarde de lo que dicta la sociedad. En su quinta película como directora, Rebecca Zlotowski aborda el tema del reloj biológico de la mujer a partir de una premisa que, según sus propias palabras, «no había visto nunca representada en el cine». Ese punto de partida es la relación de Rachel ( Virginie Efira ) con la hija de 4 años del hombre con el que acaba de iniciar un romance ( Roschdy Zem ). Tras competir por el León de Oro en Venecia e inaugurar la última edición del Festival de Sevilla, 'Los hijos de otros' llega a los cines españoles este viernes 3 de febrero .

Virginie Efira, una de las intérpretes más solicitadas del cine francés ( 'Benedetta' , 'Memorias de París' ), se hizo con el Premio Lumière a la mejor actriz gracias a su conmovedora interpretación en esta película. « Virginie también es una mujer de 45 años que se ha planteado si tener hijos o no, así que entendió muy rápido el guion. Es algo que también les ocurre a los hombres, pero ellos se pueden permitir planteárselo más tarde. Hablé muchísimo con ella durante todo el proceso. Era importante que el guion fuera muy concreto y preciso», recuerda la directora y guionista de la cinta. Que el personaje central resulte tan creíble no solo se debe al gran trabajo de Efira sino también a que tiene muchos elementos en común con la propia Rebecca: «Rachel es profesora y yo fui profesora. Ella vive en París y yo también, aunque hasta ahora nunca había filmado en mi ciudad. El hombre que interpreta a su padre es mi propio padre y la tumba a la que van a rezar es la tumba de mi madre».

La cineasta reconoce que ahora se ruboriza al recordar cuántos guiños a su propia vida hay en la película, pero tiene una explicación para ello: «Normalmente, cuando escribo un guion, entro en contacto con los personajes y me documento sobre ellos. En este caso, como empecé a escribir durante la pandemia, solo me tenía a mí misma. Así que pensé que tal vez había llegado el momento de contar algo sobre ese personaje que tenía frente al espejo. Dicho esto, es una película con muchísimos elementos de ficción y muy novelesca, en el sentido de que he añadido muchas cosas. En realidad, no tiene tanto que ver con mi vida personal». Zlotowski tiene claro que « en una película siempre tiene que haber algo intimo de su autor » , pero también que hay una línea que nunca se debe cruzar: « L a terapia personal nunca funciona en el cine . Afortunadamente, me ocurrió que me quedé embarazada al principio del rodaje y eso me permitió adquirir la distancia adecuada con la historia y también con la cámara».

La película es también un canto a la sororidad, ya que la relación entre Rachel y la antigua esposa de su novio ( Chiara Mastroianni ) escapa del cliché que siempre tiende a enfrentar a las mujeres que se conocen en esa situación. «Entendí que el personaje no necesitaba ser ese arquetipo que vemos siempre y que ese conflicto no tenía por qué estar. Me parece que es mucho más interesante mostrar una relación de perdón, de bondad e incluso de amistad entre mujeres. Es algo que muy pocas veces se ve descrito en el cine o la literatura. También es mi verdad personal porque es lo que yo he vivido», argumenta la directora. Sin embargo, no todos los personajes de 'Los hijos de otros' tienen un comportamiento ejemplar: « Es mucho más fácil mostrar personajes que se comportan mal y se hacen daño a propósito que mostrar personajes que se comportan bien y, sin querer, hieren al otro . Creo que estas dinámicas están mucho más presentes dentro de las relaciones familiares de lo que creemos. He viajado mucho con la película y es curioso cuánta gente me ha comentado que muchas relaciones son así».

A lo largo de su filmografía (que incluye títulos como 'Grand Central' o 'Una chica fácil' ), Zlotowski siempre ha demostrado tener un especial interés en retratar personajes y familias que escapan de lo convencional. Rebecca reconoce que tiene «una relación más fuerte con la gente rechazada. Quizás tiene que ver con mi historia personal. Me parece que merecen que se hable de ellos porque a los demás ya los conocemos. Me gusta sacarlos a la luz y poner en valor a aquellas personas que normalmente están desaparecidas». Sin embargo, la directora señala que la historia de 'Los hijos de otros' es «algo que podría ocurrirle a cualquiera. Es casi como una canción popular, que puede conmover a todo el mundo. Aunque aspire siempre a hablar de personajes únicos, eso es algo muy difícil y no siempre lo consigo ». Su próximo proyecto será el guion de 'Emmanuelle' , una nueva adaptación del clásico de literatura erótica que está escribiendo junto a Audrey Diwan, ganadora del León de Oro por 'El acontecimiento' .