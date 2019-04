La reacción de Ben Stiller al encontrarse con una fan que hablaba español en el metro

Actualizado 04/04/2019 a las 10:46

Lleva la comedia en las venas y también el cine corre por su sangre. Después de décadas dedicado al mundillo, es de esperar que si alguien se encuentra a Ben Stiller en el metro, como si fuera una persona más del vagón, entre en paro cardiaco.

Hijo del fallecido humorista Jerry Stiller, el cómico estadounidense ha protagonizado un sinfín de icónicas películas, desde «Los Tenenbaums, una familia de genios» a «Zoolander», ganándose las risas y el favor del público con cada actuación. Pero cuando apareció en el metro como un pasajero más, lo que despertó fue asombro.

Por lo menos el de una fan, que al percatarse de quién era realmente el que estaba junto a ella empezó a decir en español: «Necesito una foto para mis hijas. ¡Dios! ¡Dios de mi vida!».

De repente, se dio cuenta de que su look no era el adecuado para hablar con una estrella de Hollywood del nivel de Ben Stiller, y comenzó a quitarse los rulos del pelo. «¡Mi pelo, no! ¿Estás de broma? ¡Me has hecho reír mucho!, continuó. ««Te quiero!», se escucha en el vídeo que ha compartido «Subway Creatures».

Mientras, el actor se limitó a sonreír, divertido ante la reacción de la señora, y se hizo una foto con ella.