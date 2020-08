Primer avance de Robert Pattinson como un vengativo Batman a ritmo de Nirvana

«The Batman», con Robert Pattinson debutando en la piel del superhéroe enmascarado, fue el plato fuerte de «DC FanDome», el macroevento virtual que Warner Bros., al no haber Comic-Con este año, organizó hoy para concretar sus planes de futuro sobre las adaptaciones de las historias de los cómics de DC.

Junto a este nuevo y ambicioso proyecto sobre Batman, que presentó sus primeras imágenes, Warner Bros. también dio hoy algunos detalles de otras apuestas de peso en el mundo de los superhéroes, desde «Wonder Woman 1984» al nuevo montaje de «Liga de la justicia» pasando por el estreno de Dwayne Johnson como «Black Adam».

Pero aunque fue un día largo e intenso de novedades y secretos al descubierto, la atención de todos los fans estaba puesta en «The Batman».

El director Matt Reeves fue el encargado de anunciar el primer avance de esta esperadísima película sobre Batman que protagoniza Robert Pattinson liderando un elenco en el que también aparecen Zoë Kravitz, Paul Dano, Colin Farrell y Andy Serkis.

«Soy la venganza», dice Pattinson en un momento de ese primer adelanto de turbias y violentas imágenes acompañadas por la canción «Something in the Way» de Nirvana. Reeves mostró su admiración por Pattinson: «Es un actor increíble».

