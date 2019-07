Qué piensan los Beatles de «Yesterday», la película que ha eliminado su música de la faz de la Tierra

Actualizado 03/07/2019 a las 14:12

En plena ola de «biopics» con «Bohemian Rhapsody» y «Rocketman», el cineasta Danny Boyle, siempre original, ha logrado dar un giro de 180 a las películas sobre músicos. Si en la cinta de Freddie Mercury los miembros de Queen se involucraron al máximo, y mientras que el propio Elton John decidió y pagó cada escena de la película sobre su vida, los miembros vivos de Los Beatles decidieron alejarse del proceso creativo de «Yesterday». Eso sí, cedieron los derechos de sus canciones sabedores de que la mano del director de «Slumdog Millionaire» era una apuesta segura.

El punto de partida no puede ser más original: El actor Himesh Patel da vida a un músico frustrado que se da cuenta de que el mundo se ha olvidado de Los Beatles. No hay ni un archivo ni un recuerdo sobre la banda de Liverpool... Y él decide apropiarse de las canciones que solo él recuerda para convertirse en la mayor estrella musical sobre la faz de la tierra. Una premisa surgida del cerebro del director y del guionista Richard Curtis (Love Actually, Notting Hill).

Precisamente, director y guionista revelaron, durante la promoción en Estados Unidos, que los miembros vivos de los Beatles le enviaron una carta. «Recibí una nota muy dulce de Paul McCartney», dijo Curtis, según el diario Los Angeles Times. «Y también otra de Olivia [la viuda de George Harrison] y de Ringo», contó. Y todas cargadas de bonitas palabras sobre la forma tan emocionante y cariñosa en la que Danny Boyle y Richard Curtis han tratado el legado de los Beatles.

El actor protagonista contó en The Guardian que habían recibido «su bendición». «El proyecto no se hubiera llevado a cabo sin su apoyo, aunque no sé si ya han visto la película», expresó Patel, que respondió con humor: «Es extraño pensar en un Beatle me ha visto cantar sus canciones».

Un planeta sin rastro de los Beatles

Ayer, todo el mundo conocía a Los Beatles. Hoy, solo Jack recuerda sus canciones. Y está a punto de triunfar como nunca había imaginado. Así arranca esta comedia de espíritu rockero sobre la música, los sueños, la amistad y el largo e intrincado camino que conduce al amor verdadero. Jack Malik (Himesh Patel de la serie de la BBC EastEnders) es un resignado compositor de canciones que malvive en una pequeña localidad inglesa y que se encuentra al borde de renunciar a su sueño de vivir de la música, pese al absoluto apoyo de su mejor amiga, Ellie (Lily James de Mamma Mia: Una y otra vez). Pero, tras un accidente en bici producido durante un misterioso apagón global, Jack descubre al despertar que para el resto del mundo Los Beatles nunca han existido... y se ve inmerso en una complicada situación.

Tocando las míticas canciones del grupo más importante de la historia a un público que nunca las ha escuchado, y con ayuda de su despiadada representante americana Debra (la ganadora de un Emmy Kate McKinnon, del programa de televisión Saturday Night Live) y de su desastroso aunque encantador compañero de giras Rocky (Joel Fry, la serie de HBO Juego de tronos), Jack se convierte en una superestrella de la noche a la mañana. Pero, cuanto más aumenta su fama, más se arriesga a perder a Ellie, la única persona que siempre ha creído en él. Con la puerta entre su antigua y su nueva vida a punto de cerrarse, Jack deberá decidir si volver o no a la realidad a la que pertenece, y demostrar que el amor es su auténtica musa... Todo esto, al ritmo de nuevas versiones de los éxitos más conocidos de Los Beatles.