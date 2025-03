'One Piece Film Red': la película basada en el manga más popular de la historia

Cuando el 'mangaka' Eichiro Oda publicó la primera aventura de 'One Piece', en 1997, difícilmente podía imaginar que estaba dando a luz a uno de los grandes referentes históricos de la cultura pop. 25 años después, las cifras cosechadas por esta interminable historia de piratas hablan por sí mismas: 103 tomos en los estantes de las tiendas de los que se han comercializado 490 millones de copias , lo que convierte a la obra en el manga más vendido de la historia. Y si el tebeo tiene éxito, el anime, con sus más de 1.000 episodios, no se queda a la zaga.

Toei Animation , firma detrás de la de la versión audiovisual de la franquicia, ha querido celebrar el primer cuarto de siglo de la saga con el lanzamiento de la película 'One Piece Film: Red' , que llegará a los cines de toda España el próximo 4 de noviembre. «Se trata de una cinta que estuvo pensada desde el principio para que pueda ser comprendida por cualquier persona, independientemente de que esté o no familiarizada con el universo de One Piece», explica en conversación con ABC Goro Taniguchi , director de la obra, además de la primera persona encargada de animar la franquicia en 1999, cuando arrancó la larguísima serie.

Durante el desarrollo de la película, conocerá al elástico y risueño Monkey D. Luffy y a su banda, la de los piratas sombrero de paja, los mismos que llevan 25 años escudriñando los mares en busca del One Piece, del que tantos años después no sabemos prácticamente nada. En la cinta, los personajes asisten al concierto de una popular cantante llamada Uta, que intenta encerrar a todos los asistentes, a través de su música, en un mundo utópico en el que nada puede salir mal. El personaje, de nuevo cuño, hace las veces de protagonista y gran villana. La música, evidentemente, tiene un gran peso en la propuesta. Tanto que, por momentos, parece que se trata de un musical. «El diseño de Uta fue cosa mía y de Oda, tiene cosas de cada uno», señala Taniguchi.

Personaje preferido

El director deja claro en varios momentos de la conversación que 'One Piece' no es una obra más. Cuando comenzó a trabajar en ella, en 1999, ni le sonaba; sin embargo, no tuvo que pasar demasiado tiempo intentando adaptar la odisea de Oda para que la aventura le acabase encandilando. Afirma que no tiene un personaje favorito, aunque se siente identificado con Roronoa Zoro, el silencioso espadachín y miembro destacado dentro de la banda de los sombreros de paja. Sobre el creador del manga, que siempre ha estado muy involucrado en todas las adaptaciones que se ha hecho de su obra, no tiene duda: es Luffy, personaje que ocupa un lugar singular en los altares de la animación japonesa, con un popularidad similar, si no superior, a la de los archiconocidos Naruto o Goku .

«Oda, a veces, actúa por cuenta propia sin explicar demasiado a los demás sobre los motivos por los que hace las cosas. Yo, como ocurre con Zoro, me tengo que ocupar de hablar con él y explicar a los demás sus ideas. También Zoro es la persona que se ocupa de hablar con Luffy cuando este se equivoca», dice Taniguchi.

Para que una saga como One Piece mantenga la popularidad a pesar del paso de los años, y consiga convertirse en una obra intergeneracional, es importante que tenga algo especial. Para el director, la clave reside en los personajes : «Enganchan mucho. Lo bueno de Luffy es que nunca se tuerce, siempre es él. Luego hay otros personajes lo suficientemente buenos para que todo funcione a la perfección aunque este no aparezca. Pasa lo mismo que con Star Wars. Sin protagonista principal se puede disfrutar de la historia».

Por su parte, Ryuki Kochi , principal ejecutivo de Toei Animation en Europa, apunta que One Piece no solo es un producto «muy entretenido y apto para todo tipo de público»: «Hay un gran trabajo de creadores, productores y televisiones que se han dedicado a fondo para conseguir que la obra sea exitosa». Sobre el tiempo que le queda a la aventura, Kochi apunta que Oda pretende finalizarla en los próximos cinco años y que Toei, después de tanto tiempo, «está perfectamente preparada para el momento en el que ocurra».