Peter Dinklage: «Ante todo soy un romántico»

Carismático, astuto y armado con un ingenio cáustico, Peter Dinklage se parece a Tyrion Lannister , de 'Juego de tronos', pero también al poeta que interpreta en su nuevo filme, 'Cyrano'. Desengañados pero cordiales y siempre engañosamente galantes, sus personajes habitan en un espacio entre la vulnerabilidad y la inteligencia, ocultos por la feroz valentía que Dinklage les transmite, mostrando conflictos internos sin dramatismo. En persona, se parece a los personajes; rápido de palabra, amable y cortante al mismo tiempo. «Ante todo soy un romántico. Como actor he interpretado muchos personajes, pero me faltaba uno como Cyrano», dice a ABC.

En 'Cyrano', esta semana en los cines, Dinklage ofrece su versión del retrato de un personaje presentado por primera vez hace 125 años por el dramaturgo francés Edmond Rostand . Un poeta-soldado que anhela a la bella Roxanne (Haley Bennett), y donde el actor deja al descubierto a un hombre articulado incapaz de expresar sus sentimientos. «Es un tipo contradictorio. Es poeta y soldado. Valiente y cobarde. Amado y odiado. Una figura trágica».

En la obra original de Rostand, la nariz descomunal de Cyrano de Bergerac lo marcaba como un paria. En esta versión, adaptada por primera vez como un musical teatral por la escritora y directora Erica Schmidt, que es la mujer de Dinklage, la prótesis nasal ya no existe y la inseguridad surge de su altura. «He visto muchas producciones teatrales de Cyrano, y siendo un actor de mi tamaño, pensaba que la nariz distraía al espectador porque eran actores guapos con prostéticos. En mi caso, no hay ningún tipo de pretensión y puedo interpretar el papel desde mi propio tormento interno». Las alteraciones de Schmidt desbloquearon la historia para Dinklage. «Ella consiguió que el papel fuera más universal, porque al deshacerte de la nariz, te quedas con el corazón».

'Cyrano' es, en última instancia, una figura trágica, especialmente una vez que se entera del afecto de Roxanne por Christian (Kelvin Harrison, Jr.), un cadete atractivo pero torpe con las palabras. En el amor, a Dinklage no le va mal. «Erica es mi pareja. Hemos trabajado juntos en varias ocasiones y me encanta trabajar con ella. Espero que ella diga lo mismo de mí porque sé lo difícil que es estar casada con un actor», bromea. Dinklage se casó con Schmidt en el 2005 y son padres de dos hijos. Ella es una reconocida escritora de obras de teatro que ha dirigido la premiada adaptación escénica de Mac Beth del 2019. Schmidt dudó al principio que Dinklage asumiera el papel de Cyrano. «Peter me pidió leer el guión, pero me resistí un poco. Yo sabía que era perfecto para el personaje porque tiene muchas similitudes con Cyrano, ambos son ingeniosos, divertidos y con el intelecto muy afilado, pero me hice de rogar».

Al frente del reparto el cineasta Joe Wright vuelve a dirigir una película de época, aunque en este caso reconoce sentir una conexión especial con la obra de Rostand. «Recuerdo haber visto la versión de Gérard Depardieu cuando yo era un adolescente extraño e inseguro. No sé por qué pero me sentía identificado con Cyrano, con esa sensación de no ser suficiente, de no ser digno del amor romántico. Me identifiqué con esos sentimientos que, desafortunadamente, nunca me abandonaron», admite el director inglés.

Dinklage, por su parte, disfruta del éxito de 'Cyrano' con Schmith en su casa rural del norte del estado de Nueva York, cerca de la Universidad de Bennington, donde se enamoró de la actuación. Allí, entre berzas y calabazas, escoge cada uno de sus proyectos futuros. «Para mí, el trabajo y la vida son lo mismo. Yo no trabajo en una oficina. Mi trabajo es muy abstracto y requiere mucho de mí. Por eso colaborar constantemente, las 24 horas del día, los siete días de la semana, con personas cercanas, con amigos y familia es emocionante», termina el actor.