El periodista Luis Roca, condenado por golpear en la cara a la presidenta de las cineastas El condenado, que ha reconocido los hechos, insultó y propinó un manotazo a Cristina Andreu, presidenta de CIMA

El periodista Luis Roca ha sido condenado por delito de lesiones leves, del que se declaró culpable, tras golpear el pasado sábado en el rostro a Cristina Andreu, presidenta de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales ( CIMA). Como informó ABC, Andreu se encontraba en la terraza de un restaurante de Las Palmas con la guionista Virginia Yagüe, ya que ambas forman parte del jurado del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria.

En la mañana de este jueves, Roca se ha declarado culpable de un delito leve de lesiones ('maltrato de obra', según el artículo 147.3 del código penal). El periodista reconoció los hechos denunciados y ha sido condenado a la pena de un mes de multa a razón de 10 euros por día y a indemnizar a la víctima con 30 euros, como consecuencia del perjuicio causado.

Tras la agresión, Cristina Andreu relató lo sucedido a este diario y expresó su alivio por el hecho de que hubiera más gente en el restaurante donde sufrió el ataque: «Menos mal que había testigos. Si me pilla en la calle sin gente, me mata», declaró.

La presunta agresión se produjo en la noche del sábado, 10 de abril, en el restaurante La Marinera, de Las Palmas. Andreu sufrió un «manotazo en la cara, de abajo hacia arriba». Los otros clientes del restaurante «se quedaron horrorizadas y se ofrecieron a actuar como testigos». Por otro lado, en el establecimiento había cámaras de seguridad que grabaron todo lo ocurrido.

En un comunicado difundido por CIMA, asociación que cuenta con 700 socias, se explica que Andreu sufrió «lesiones por las que tuvo que precisar asistencia médica, como consta en el informe clínico de urgencias y parte de lesiones expedidos al efecto y aportados en comisaría a la denuncia correspondiente».

La presidenta de CIMA asegura que ni siquiera conocía al agresor, con quien no llegó a hablar en ningún momento. Antes de su «manotazo», la productora Marta de Santa Ana, que acompañaba a Luis Roca, sí se dirigió a Andreu para hacerle una foto con el teléfono móvil e insultarla: «Zorra y sinvergüenza. Os estáis gastando el dinero de Canarias» le dijo.

Andreu contó a ABC que ella y Yagüe prefirieron no hacer caso y ni siquiera la miraron, cuando apareció el agresor y golpeó a la primera por sorpresa, mientras gritaba: «¡Qué sinvergüenza! ¿Cómo te atreves a venir aquí?». Luego, se marchó rápidamente. «Me caí de la silla por el golpe y todavía me duele el cuello, pero fue un segundo, son peores las heridas psicológicas», relata la víctima. La reparación ordenada por la condena no es demasiado cuantiosa, pero también habrá reconfortado a Andreu desde el punto de vista moral.

Luis Roca es actual secretario de Comunicación de la Sección Sindical Interempresas de CC.OO. en Endesa y presidente de Audiovisual Plural de Canarias. Por su parte, Marta de Santa Ana Pulido fue expulsada de CIMA por realizar uso indebido del nombre de la asociación y del lema #MásMujeres, ideado para la campaña de sensibilización de los premios Goya en febrero de 2018.