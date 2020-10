Las peores películas del año: diez filmes que defraudaron a todos La adaptación del popular musical de «Cats» no ha contado con el respaldo de la crítica y encabeza la lista de las peores películas del año

En un año en el que Clint Eastwood vuelve a demostrar que el paso del tiempo no merma su vigor tras las cámaras, en el que Scorsese ha reunido a Pacino, De Niro y Joe Pesci, en el que Tarantino ha vengado la memoria que Manson le arrebató a Sharon Tate y hasta en el que, cada uno a su modo, se han redimido Woody Allen y Roman Polanski, hay una cara de la moneda más amarga.

Y no hablamos de esa crudo divorcio que Noah Baumbach ideó para Adam Driver y Scarlett Johansson, sino de esas películas que, si consiguen colarse en unos premios no podrían ser otros que no fueran los Razzies, destinados a reconocer lo peor del años.

Estas son las peores películas de 2019 según IMDB:

Cats (2,7)

A pesar de su espectacular reparto, la adaptación gatuna de Tom Hooper no ha conseguido el éxito esperado sino todo lo contrario. Ver a Judi Dench, Ian McKellen y un larga etcétera de actores con cara de gatos o a Rebel Wilson comerse cucarachas con rostro humano ha terminado desagradando más de lo que ha gustado, como prueba la puntuación que ostenta en IMDB, un ínfimo 2,7.

Tal y como escribió el crítico de ABC Oti Rodríguez Marchante, «en ese camino que va del concepto Broadway al concepto Hollywood hay tantos obstáculos que el recorrerlo siempre le exige al que lo toma unas dosis excesivas de riesgo y una cierta desfachatez. Y en el caso de «Cats», un musical de éxito global sostenido durante décadas y generaciones, el principal obstáculo es que todo el mundo tiene un «Cats» en la memoria, y contra ella ha de confrontarse esta adaptación que ahora ha hecho Tom Hooper». Además, el experto coincide con las críticas generalizadas de la película «en que cuesta entrar al ritmo y la emoción de esta obra de Hooper, y hacerse con la ambientación, maquillaje y espíritu gatuno de los personajes», aunque termina salvando números musicales, coreografías y mensaje.

Arctic Justice (4,2)

Tampoco mucho mejor valorada es esta cinta de animación, que al menos sí roza el aprobado en el portal especializado con un 4,2. La reseña de «The Hollywood Reporter» era concisa pero bastante clara: «Dile a los niños que esperen a Frozen 2».

En «Arctic Justice», Swifty es un zorro ártico que trabaja en el servicio del correo de su pueblo mientras sueña con convertirse en uno de los pesos pesados de su departamento. Para probar que está capacitado para tal empresa, Swifty decide tomar prestado uno de los trineos para llevar un importante paquete a una ubicación misteriosa. Allí se encuentra accidentalmente con una fortaleza oculta en la que conoce a Otto Von Walrus, un genio maligno que lidera un pequeño ejército de maleantes. Swifty descubre que el plan de Von Walrus consiste en derretir los casquetes polares para provocar así un hundimiento global que le permita conquistar el mundo.

Tyler Perry's A Madea Family Funeral (4,3)

Cierra el podio de lo peor del año «Tyler Perry's A Madea Family Funeral», con una pésima valoración de 4,3.

Una jovial reunión familiar se convierte en una hilarante pesadilla cuando Madea y su tropa viajan de vuelta a Georgia, donde se verán planificando un funeral inesperadamente mientras descubren nuevos y aterradores secretos familiares. «Variety» dijo de ella que «en términos de tono es casi esquizofrénica» y que combina comedia «ácida y telenovela sexualizada de una manera que desarma toda la vergüenza».

Playmobil: La película (4,5)

Tan solo un 4,5 en IMDB. En «Playmobil: La película», Marla debe abandonar su vida cuidadosamente estructurada para embarcarse en una mágica aventura y así encontrar a su hermano pequeño Charlie que ha desaparecido inesperadamente en el maravilloso mundo de Playmobil. A lo largo del viaje, la protagonista descubre los secretos que aguardan en este nuevo mundo y hace nuevos amigos que le ayudan en su búsqueda, como el conductor de camiones Del, el agente secreto Rex Dasher, un hada madrina madura y un travieso robot pero con gran corazón.

Lino DiSalvo, conocido por su trabajo en el departamento de animación de películas como «Frozen: El reino del hielo», «Enredados» o «Chicken Little», debuta como director con esta película de animación y acción inspirada en los famosos muñecos de la marca Playmobil.

La película cuenta en su versión original con las voces de Anya Taylor-Joy, Daniel Radcliffe, Gabriel Bateman, Adam Lambert, Jim Gaffigan, Kenan Thompson y la cantante Meghan Trainor.

Jugando con fuego (4,6)

Lo mejor que han dicho los expertos de ella es que es poco entretenida pero que, al menos, los niños quizás se diviertan viéndola mientras su padres no paran d emirar el reloj. Menos condescendiente fue Wendy Ide, la crítica de cine de «The Guardian», que aseguró que esta película protagonizada por John Cena era «tan poco divertida que extinguirá tus ganas de vivir», además de mandarla directamente al cajón de la speores películas del año.

Cuando el superintendente de bomberos, Jake Carson (John Cena) y su equipo de élite de expertos bomberos (Keegan-Michael Key, John Leguizamo y Tyler Mane) acuden al rescate de tres hermanos (Brianna Hildebrand, Christian Convery y Finley Rose Slater) durante un incendio forestal, se dan cuenta rápidamente de que ninguna capacitación podría prepararlos para su trabajo más desafiante hasta el momento: ser niñeras. Incapaces de localizar a los padres de los niños, los bomberos tienen sus vidas, trabajos e incluso su cuartel de bomberos de cabeza y aprenden rápidamente que los niños, como los incendios, son salvajes e impredecibles.

UglyDolls: Extraordinariamente feos (4,8)

Viven en una ciudad mágica donde todo es perfecto. Claro que, por el contrario, los UglyDolls, los muñecos de peluche imperfectos, viven en UglyVille. Un mundo en el que nadie les juzga y en el que se sienten felices y protegidos.

Película de animación dirigida por Kelly Asbury («Gnomeo y Julieta», «Shrek 2») basada en los UglyDolls, los personajes de juguete creados por Sun-min Kim («El extraño») y David Horvath («Uglydolls»). En la película, los más pequeños, y los algo más grandes, descubren de dónde vienen los muñecos y cómo se enfrentan a lo que significa ser diferentes. El filme tiene como objetivo mostrar que no hace falta ser perfecto para ser impresionante, porque lo realmente importante es quién eres de verdad.

Hellboy (5,2)

A pesar de aparecer en el top diez de las películas peor valoradas de 2019, el crítico de ABC Antonio Weinrichter la salva del ostracismo, asegurando que es «un desmadre ante el que más vale aplicar eso de, «Relájate y disfruta» (yo lo hice y funcionó). Añadir que también aparecen los siempre estimulantes Ian MacShane y Milla Jovovich no es sino un plus para coleccionistas» aunque, ciertamente, quien ya no está es Ron Perlman y tampoc Guillermo del Toro.

La cocina del infierno (5,3)

Melissa McCarthy, Tiffany Haddish, Elisabeth Moss, Domhnall Gleeson, Margo Martindale... Con un reparto con nombres tan reputados en la industria de Hollywood cuesta comprender cómo esta película ha terminado en esta clasificación. O, mejor dicho, como estas prestigiosas estrellas aceptaron el reto de intentar salvar este filme, ambientado en los años setenta, y que sigue a las esposas de un grupo de mafiosos de Nueva York, que continúan con los negocios de sus maridos después de que estos sean encarcelados.

Countdown. La hora de tu muerte (5,3)

Quinn, una joven enfermera, descarga una aplicación para el móvil llamada 'Countdown', que puede predecir el momento exacto en el que una persona va a morir. En ese momento descubre que a ella sólo le quedan tres días de vida. Con el tiempo jugando en su contra y tras ser perseguida por una persona desconocida, tratará desesperadamente de burlar al destino antes de que se le agote el tiempo.

Serenity (5,3)

Baker Dill, un capitán de barco pesquero que vive en una pequeña isla del Caribe, se enfrenta a su misterioso pasado y se encuentra atrapado en una realidad donde nada es lo que parece.

El guionista nominado al Oscar en 2004 Steven Knight vuelve, seis años después, a ponerse al mando de un largometraje con esta historia que tiene como protagonista a Baker, un hombre que olvidó su pasado y que ve como, a través de la aparición de su exmujer Karen, su vida vuelve a dar un vuelco. Steven Knight ha querido apuntar alto y para ello ha contado para su elenco de intérpretes con dos estrellas contrastadas del cine como Matthew McConaughey y Anne Hathaway, ambos con estatuillas en sus vitrinas. Junto a estos dos también encontramos a Diane Lane («Infiel»), Jason Clarke («El hombre del corazón de hierro») y Djimon Hounsou («Diamante de sangre»).

Pese a ser guionista en más de 30 producciones, la experiencia de Steven Knight como director es más escasa, ya que cuenta, con esta, con sólo cuatro películas dirigidas.