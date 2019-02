Las películas de San Valentín que nunca te cansas de ver

«Pretty Woman»

Este clásico del cine protagonizado por Richard Gere y Julia Roberts nos cuenta la historia de Edward Lewis, un apuesto y rico hombre de negocios, contrata a una prostituta, Vivian Ward, durante un viaje a Los Angeles. Tras pasar con ella la primera noche, Edward le ofrece dinero a Vivian para que pase con él toda la semana y le acompañe a diversos actos sociales.

Pero ¿sabías que estuvo a punto de no tener el final feliz que todos conocemos? «Con el guion en la mano, 'Pretty Woman' era una película de calificación R (solo para mayores de 18 años) sobre una prostituta en Hollywood Boulevard. Por cierto, en la versión original -que era bastante oscura- creo que ella moría de sobredosis», comentó el productor Jeffrey Katzenberg a «Page Six».

«Ghost»

Si hablamos de películas románticas no puede faltar «Ghost». La película de Jerry Zucker nos presenta a una pareja de enamorados que ve truncada su felicidad cuando él es asesinado por un ladrón. La necesidad de salvar la vida a la chica hace que él permanezca en la Tierra en forma de fantasma e intente advertirla del peligro que corre. Su único medio de comunicación es una alocada vidente. La película consiguió dos Oscar (de las cinco nomicaciones que tuvo): a la Mejor actriz segundaria y al Mejor guion original.

«Quiéreme si te atreves»

Hay algunos filmes que nos muestran lo complicado que puede llegar a ser el amor y «Quiéreme si te atreves» es una de ellas. Lo que comenzó como un juego de infancia entre Sophie (Marion Cotillard) y Julien (Guillaume Canet), un juego de atrevidos retos, con el tiempo se ha convertido en una forma de vida. Sophie y Julien llevan ese juego hasta el límite, se burlan de todo y de todos y se hacen daño deliberadamente. Moderno cuento de hadas que relata una grotesca y hermosa relación de amor-odio.

«Love Actually»

Aunque no sea Navidad, también apetece ver «Love Actually». ¿Que de qué trata? La película de Richard Curtis nos traslada a Londres, poco antes de las Navidades, para mostrarnos como se entrelazan una serie de historias divertidas y conmovedoras. «Love Actually» es una manera abreviada de decir «Love Actually Is All Around» y este es precisamente el argumento de la película: mires a donde mires, encontrarás el amor en todas partes. Todos los personajes, cada uno a su manera (un primer ministro, una vieja estrella del rock, una asistenta portuguesa que sólo habla su idioma), están relacionados con los aspectos más divertidos, tristes, ingenuos y estúpidos del amor.

«Memorias de África»

Para clásicos, «Memorias de África». La película, libremente inspirada en la obra homónima de la escritora danesa Isak Dinesen, nos traslada a principios del siglo XX para hablarnos de Karen (Meryl Streep), quien contrae un matrimonio de conveniencia con el barón Blixen (Brandauer), un mujeriego empedernido. Ambos se establecen en Kenia con el propósito de explotar una plantación de café. En Karen Blixen nace un apasionado amor por la tierra y por las gentes de Kenia. Pero también se enamora pérdidamente de Denys Finch-Hatton (Robert Redford), un personaje aventurero y romántico a la antigua usanza, que ama la libertad por encima de todas las cosas.

«El diario de Noa»

Si lo que tienes es ganas de emocionarte con una película este San Valentín, «El diario de Noa» es una apuesta segura. En una residencia de ancianos, un hombre (James Garner) lee a una mujer (Gena Rowlands) una historia de amor escrita en su viejo cuaderno de notas. Es la historia de Noah Calhoun (Ryan Gosling) y Allie Hamilton (Rachel McAdams), dos jóvenes adolescentes de Carolina del Norte que, a pesar de vivir en dos ambientes sociales muy diferentes, se enamoraron profundamente y pasaron juntos un verano inolvidable.

«Un paseo para recordar»

«Un paseo para recordar» es una de esos filmes de visionado obligado si lo que buscas es un poco de esperando. Jamie era la última persona de la que se enamoraría Landon. Demasiado seria y conservadora para su gusto. Hija de un pastor de la iglesia baptista, Jamie no tenía miedo de manifestar que la fe era lo más importante en su vida, aunque ello le costara las críticas de sus compañeros. Landon y su pandilla mandaban en la escuela, pero su reinado terminaría en cuanto salieran del instituto y tuvieran que afrontar las responsabilidades de la vida.

«(500) días juntos»

Lo bueno, si breve, dos veces bueno; o al menos eso dice el dicho. Pues algo parecido nos cuenta «(500) días juntos», aunque aquí se incluye un corazón roto en la trama. Tom (Joseph Gordon-Levitt) aún sigue creyendo, incluso en este cínico mundo moderno, en la noción de un amor transformador, predestinado por el cosmos y que golpea como un rayo sólo una vez. Summer no cree lo mismo, para nada. La mecha se enciende desde el primer día, cuando Tom, un arquitecto en ciernes convertido en un sensiblero escritor de tarjetas de felicitación, se encuentra con Summer (Zooey Deschanel), la bella y fresca nueva secretaria de su jefe. Aunque aparentemente está fuera de su alcance, Tom pronto descubre que tienen un montón de cosas en común. La historia de Tom y Summer cubre desde el enamoramiento, las citas y el sexo hasta la separación, las recriminaciones y la redención, todo lo cual se suma al caleidoscópico retrato del porqué y el cómo seguimos esforzándonos de modo tan risible y rastrero para encontrar sentido al amor… y esperar convertirlo en realidad

«50 primeras citas»

Si lo que quieres es reírte este San Valentín, tienes que ver «50 primeras citas». Henry Roth (Adam Sandler) es un biólogo marino de Hawaii que se pasa la vida inventando excusas para no comprometerse con las numerosas chicas con las que sale. Sin embargo, cuando conoce a la chica de sus sueños, la encantadora Lucy Whitmore (Drew Barrymore), surge un extraño problema en la relación: cuando Lucy se levanta por las mañanas no recuerda absolutamente nada de lo ocurrido el día anterior, de modo que Henry no tendrá más remedio que reconquistarla cada día.