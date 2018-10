Las películas más esperadas para final de año que apuntan a triunfar en los Oscar

«Roma», de Alfonso Cuarón Escena de«Roma», de Alfonso Cuarón

Puede arrasar este año. La película del mexicano Alfonso Cuarón –sería la quinta vez en seis años que un mexicano gana el Oscar a mejor director– estará nominada a mejor película, dirección, actriz (el personaje de la debutante Yalitza Aparicio no se le olvidará al espectador en la vida), fotografía, guión... Lo que quieran. Y si le dan todos los premios a «Roma», su última película, a nadie le podría parecer mal.

Además, Alfonso Cuarón negoció con Netflix antes de rodar la película para que fuera estrenada en las salas de Estados Unidos. El objetivo era claro: estar en los Oscar. Y a Netflix, con dinero por castigo, hará una gran campaña para ser la primera película de una plataforma en triunfar en los Oscar.

Se estrena el 14 de diciembre.

«Ha nacido una estrella», de Bradley Cooper «Ha nacido una estrella»

Poco gusta más al público americano que las historias de superación personal almibarada con grandes estrellas. Y en «Ha nacido una estrella» se juntan ambos factores: el guaperas de Bradley Cooper actuando y dirigiendo; la diva de la música Lady Gaga demostrando que también tiene futuro en el cine; y una historia de amor y superación sin puntos negros.

Donde «Roma» es pura emoción contenida, de esa que sacude desde el cerebro hasta el dedo meñique, «Ha nacido una estrella» es un puñetazo de pasión directo al estómago.

Lo que parece claro, según medios como «EW», es que Warner está poniendo todo lo que está en su mano para que la película se cuele entre las diez mejores. La nominación a Lady Gaga la dan por segura.

La película se estrenó hace dos semanas en España.

«Green Book», de Peter Farrelly Escena de «Green Book», de Peter Farrelly

Viggo Mortensen y Mahershala Ali lideran estre drama con toques de comedia sobre el racismo en el corazón de Estados Unidos en los años sesenta. En Toronto, donde las películas parecen salir disparadas para la gala de los Oscar, logró el Premio del Público a Mejor película.

Tras el triunfo de «Moonlight» hace dos años, Hollywood podría ver de nuevo con el Oscar a mejor película a una película sobre la herida abierta de los conflictos raciales.

«Black Panther» «Black Panther»

Cuando la Academia de Hollywood sorprendió al mundo del cine con el anuncio de que crearía el Oscar a la película más popular, todos apuntaron a que se llevaría el premio sin duda «Black Panther». Pero, claro, comenzaron las críticas. Para muchos «popes» de la industra, entre ellos Christopher Nolan, «Black Panther» debe estar entre las mejores películas del año. De hecho, Disney y Marvel han inscrito a la película para competir en las 16 categorías, entre ellas las principales. Habrá que esperar a ver si los académicos se atreven.

«Can You Ever Forgive Me?», de Marielle Heller «Can You Ever Forgive Me?»

Can You Ever Forgive Me?», que llegará a España en febrero, pasó con fuerza por Telluride. Cuenta la curiosa historia real de Lee Israel (interpretada por Melissa McCarthy), una mujer que pasó a la historia por falsificar cartas de grandes pintores y escritores fallecidos que luego vendía en subastas.

Según «EW», la cinta está entre las favoritas para la categoría de Mejor película, Mejor director, Mejor actriz (Melissa McCarthy) y mejor actor de reparto (Richard E. Grant). ¿Veremos de nuevo a una directora triunfar en los Oscar?

En España se estrena el 22 de febrero.

«La favorita», de Yorgos Lanthimos Escena de «La favorita»

Difícil imaginar a Yorgos Lanthimos haciendo algo comercial. Al menos, según cuentan los que la han visto, en «La favorita» se hace, al menos, algo más accesible que en sus predecesoras «Canino», «Langosta» y «El sacrificio de un ciervo sagrado».

El griego se rodea aquí de un elenco femenino de lujo –Olivia Colman, Emma Stone, Rachel Weisz...– para contar una historia de reinas y tronos en el siglo XVIII. En Venecia se llevó el Gran Premio del Jurado y Olivia Colman el de mejor actriz.

El 4 de enero se estrenará en España.

«First Man», de Damien Chazelle Escena de «First Man»

El único director que ha podido con la supremacía mexicana en la categoría en los últimos cinco años, Damien Chazelle, regresa con una historia patriótica sobre los héroes americanos que llegaron a la Luna. Y todo pese a que Donald Trump criticó que la película no mostrara cómo plantan la bandera de EE.UU. en la superficie lunar.

Aún así, el niño mimado de Hollywood apunta a la nominación. Quizá no a mejor director, pero sí en mejor película. «First man» está en las quinielas para estar entre las diez nominadas.

«First man» se estrena este jueves 11 de octubre.

«Infiltrado en el KKKlan», de Spike Lee «Infiltrado en el KKKlan», de Spike Lee

El 2 de noviembre llega a España «Infiltrado en el KKKlan», la última película de Spike Lee. Su temática racial y su duo protagonista, John David Washington y Adam Driver, la pueden llevar muy lejos... Si no entra en juego que Spike Lee no es el más querido en Hollywood.

Así la vio nuestro crítico Oti R. Marchante en Cannes: «"BlacKkKlansman" tiene intenciones realmente claras y provocadoras, pues aborda una historia real cuya línea argumental es ya un delirio: en los años setenta un policía negro de Colorado consigue infiltrarse en una violenta célula del Ku Klux Klan, lo cual le permite a ese director pasional mezclar elementos que maneja con autoridad, el sentido del humor negro, con perdón, el ritmo potente, la injusticia racial y el choque de supremacías bien captadas siempre por su cámara con la grosería y zafiedad blancas y la belleza y gracia negras. No es fácil sentirse «blanco» en las películas de Spike Lee, y en ésta, entre el carisma de John David Washington (el hijo de Denzel W.) y las bromas sobre la nariz judía de Adam Driver, ambos protagonistas del buen «lado oscuro» de la trama, resuelven lo mejor de esta película encolerizada, que termina con imágenes de archivo sobre los graves sucesos raciales del pasado año en Charlottesville. «BlacKkKlansman» es liturgia pura de Spike Lee, y se divierte mezclando momentos K de «El nacimiento de una nación», de Griffith, o de «Lo que el viento se llevó», con una continua alusión a Donald Trump y su «América lo primero». Y, en fin, en la lista de «cosas» que premiar en esta edición de Cannes, como las injusticias por sexo, raza o situación social, el título de Spike Lee busca un encaje, aunque raro será que lo encuentre».

«If Beale Street Could Talk», de Barry Jenkins Escena de «If Beale Street Could Talk», de Barry Jenkins

Para enero llega «If Beale Street Could Talk», del siempre cuidado por la Academia Barry Jenkins. De nuevo una historia racial: «Una mujer de Harlem embarazada y recién prometida que lucha contrarreloj para demostrar la inocencia de su pareja».

Quedó finalista en el Festival de Toronto entre grandes críticas.

En España la veremos el 25 de enero.

«Los increíbles 2» «Los increíbles 2»

Hay que mirar también a la categoría de mejor película de animación, donde «Los increíbles 2» ganará con claridad con permiso de «Isla de perros», de Wes Anderson.

Sin embargo, cada vez más voces se preguntan por qué no una película de animación entre las diez mejores del año. «Increíbles 2» tiene mimbres para hacerlo [crítica de Oti R. Marchante] aunque si «Coco» no lo logró el año pasado... Será un milagro digno de superhéroes increíbles.

Más del mejor cine Escena de «Malos tiempos en El Royale»

Quedan otros títulos que se podrán colar entre las diez mejores del año, aunque de momento no estén entre las favoritas de los medios de Estados Unidos.

Ahí veremos a «Cold War», la obra maestra de Pawel Pawlikowski, que se colará entre los cinco títulos de mejor película extranjera. También estará, salvo sorpresa, «Shoplifters», de Kore-eda, que ganó la Palma de Oro de Cannes, y «Cafarnaún», de Nadine Labaki. Y ojalá la candidata española, «Campeones», logre estar en la terna.

Además, desde Hollywood llegarán en unos meses películas que los amantes del cine no pueden perderse:

«Beautiful Boy», de Felix Van Groeningen, con Steve Carell y Timothée Chalamet, que se estrena el 1 de febrero. Crónica sobre la adicción a la metanfetamina y el intento de recuperación y de salir de las drogas a través de los ojos de un padre que observa a su hijo mientras lucha contra la enfermedad de la drogodependencia.

«Bohemian Rhapsody», de Bryan Singer con Rami Malek. El esperado biopic sobre Freddie Mercury que se estrena el 31 de octubre.

«The Old Man and the Gun», la película con la que se retira Robert Redford, que todavía no tiene fecha prevista en España.

«Malos tiempos en El Royale», de Dreww Goddard con Chris Hemsworth, que se estrena en España el 16 de noviembre. Un thriller «tarantiniano» con tanta violencia como humor.

Ese mismo viernes llega a nuestro país «Colette», lo último de Keira Knightley, un biopic literario que, dicen los medios americanos, es el mejor papel hasta la fecha de la actriz.

«Viudas», del siempre interesante Steve McQueen, con Viola Davis y Michelle Rodriguez, que adapta la miniserie británica de 1983 sobre cuatro mujeres con nada en común excepto una deuda heredada por las actividades criminales de sus difuntos maridos. A España llega el 30 de noviembre.

Y tantas otras, como «Boy Erased», «Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald», «Ralph rompe Internet», «Suspiria», «Robin Hood», «El regreso de Ben»... Un Hollywood para cada espectador, y todos en los Oscar.