La película de Woody Allen para Amazon puede no estrenarse

Actualizado 31/08/2018 a las 12:28

Woody Allen está pasando por uno de sus momentos profesionales más delicados. Después de que se anunciara que se vería obligado a tomarse un descanso por falta de financiación, parece que una de sus películas con Amazon podría jamás ver la luz. O al menos de momento.

Según informa Page Six, una de las cinco películas que el cineasta tenía acordadas con la empresa de distribución mundial de productos, podría quedarse guardada en un cajón. Allen firmó un acuerdo con Amazon por el cual rodaría cinco películas en exclusiva para la plataforma, un acuerdo que parece haberse quedado en el aire tras el auge del movimiento «#MeToo» y que el caso de posibles abusos sexuales a su hijastra fuera de nuevo puesto en la palestra.

De las cinco cintas acordadas, dos se han rodado ya y una de ellas había sido emitida. Pero, en cambio, esta segunda estaría lista para ponerse al alcance de los usuarios de Amazon Prime Video y no lo han hecho. «A rainy day in New York» («Día lluvioso en Nueva York») está grabada desde el otoño del año pasado, y aunque Amazon anunció su estreno para 2018, ahora aseguran que «no se ha establecido una fecha de lanzamiento para la película».

La cinta, protagonizada por Timothée Chalamet, Selena Gomez, Jude Law y Elle Fanning se ha quedado en un limbo, y parece que no será estrenada próximamente y, si finalmente la lanzan, lo harán sin una enorme campaña promocional. Con esta noticia, el futuro parece aun más negro para Woody Allen, que se quedan sin proyectos futuros, al menos para este curso, y sin cintas que estrenar.

Mientras, Amazon Prime Video continúa buscando contenidos para emitir. En estos momentos, y sin poder contar con Woody Allen para generar nuevas cintas, la plataforma está en contacto con los estudios de Sony y Paramount para crear nuevas ficciones originales con los que abastecer su plataforma.