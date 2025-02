Paco León: «Cuando haces comedia, tienes que estar feliz por contrato»

La lucha por la custodia de un hijo siempre ha sido un tema recurrente en el cine (desde la oscarizada 'Kramer contra Kramer' hasta la francesa 'Custodia compartida' ) pero 'Mamá o papá', la nueva comedia dirigida por Dani de la Orden , plantea una original vuelta de tuerca: ¿Qué pasaría si los dos padres quisieran deshacerse de los niños? Paco León (Sevilla, 1974) y Miren Ibarguren (San Sebastián, 1980) son Víctor y Flora, esos padres que deciden apostar por sus respectivas carreras profesionales y que comienzan a ver a sus tres hijos como unos obstáculos en sus vidas. Esta película permite a los dos actores volver a exhibir una complicidad que fue cultivada durante años en la serie 'Aída': «Lo pasamos muy bien y eso traspasa la pantalla», asegura Ibarguren. «Si no te lo pasas bien en este tipo de películas, no funciona nada. Cuando haces comedia, tienes que estar feliz por contrato», afirma León.

Tanto Paco como Miren son dos experimentados actores de comedia y conocen perfectamente las dificultades que entraña hacer humor. «La risa nunca es fácil. Hacen falta muchos elementos para que un chiste llegue a eclosionar», comenta Miren. «Es una alquimia rara. Que a veces funciona y otras no. Es como el oído musical, a veces puede estar más entrenado y se te puede dar mejor pero en realidad nunca sabes y siempre estás con el riesgo de que no funcione», apunta Paco. Sus personajes no son precisamente dos modelos de conducta pero León considera que la película es mucho más realista de lo que a priori podría parecer: «Hay cosas que se cuentan en la película, como criticar a tus hijos, que son más reales que lo políticamente correcto. La pasión no quita el conocimiento y aunque quieras a tus hijos les puedes decir cosas como eres rarísimo o no te aguanto. Si te fijas en la realidad, esto ocurre y lo hacemos».

Las dos grandes sorpresas de la película son los jovencísimos Iván Renedo y Laura Quirós , que dan vida a los hijos más pequeños de la familia. Dani De la Orden (Barcelona, 1989) buscaba dos niños que tuvieran experiencia: «Creo que, aunque no lo parezca, en realidad tienen 120 años. Los dos han rodado un montón. Debido al poco tiempo que tuvimos para ensayar, necesitábamos niños que supieran lo que es un rodaje. Y los dos son increíbles». «Eran muy profesionales. Interpretan que flipas pero es que además improvisan, se les ocurren ideas y mejoran el texto», comenta Ibarguren. «Para ellos es muy natural reproducir las relaciones que se tiene en la ficción en la realidad. Nos llamaban papá y mamá y entre ellos eran hermanos. Ocurría algo en el rodaje que era de verdad», añade León.

'Mamá o papá' es una película familiar, ambientada en Navidad y con un mensaje positivo pero también es, por momentos, una comedia irreverente que incluye numerosas bromas acerca de un tema tan candente como la corrección política. «Hay un personaje (el de Alberto Casado , integrante del dúo cómico 'Pantomima Full' ) que está obsesionado con que todo esté perfecto y con quedar bien pero que realmente no lo siente». Sobre este asunto, Miren comenta: «Es un equilibrio difícil. Es verdad que con ciertos temas llevamos haciendo daño a mucha gente sin darnos cuenta y es verdad que hay que reivindicar ciertos comportamientos nuevos y cierta dialéctica para no seguir haciendo daño a la gente. Luego están los 'ofendiditos' de Instagram a los que les parece mal todo. De eso sí que estoy más en contra. Pero en tema de inclusividad, creo que hay que seguir apostando por ello». Paco León, que recientemente pidió perdón en su cuenta de Instagram por una polémica trama de su película 'Kiki, el amor se hace' que incluía relaciones sexuales no consentidas, apunta: «Estamos aprendiendo cosas constantemente».

A lo largo de su extraordinariamente prolífica carrera (solo tiene 32 años pero ya ha dirigido ocho películas de ficción, dos documentales, una miniserie y numerosos capítulos de 'Élite' ), Dani De la Orden se ha consolidado como todo un experto en el género de la comedia. Entre sus referentes cita «la comedia más sentida que hacía Howard Hawks, la comedia familiar de Chris Columbus , cosas más antiguas como Peter Sellers pero también la comedia más moderna como todo lo que hacen Seth Rogen y James Franco . O también Ricky Gervais y su descaro para hacer humor de todo sin importar las consecuencias». De la Orden estrenará dos películas el próximo año: 'El test' (basada en su propia obra de teatro) y '42 segundos', la historia de la selección española de waterpolo que consiguió una medalla en Barcelona 92.