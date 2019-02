Vox, el otro protagonista de los Premios Goya

Actualizado 03/02/2019 a las 02:21

Vox se ha convertido en uno de los protagonistas de la 33 edición de los Premios Goya. Alejandro Amenábar señalaba horas antes de que comenzara la gala que no cree que el partido de extrema derecha «tenga ningún interés en venir a esta gala». «Está muy claro cuando alguien busca un titular para llamar la atención», dijo el cineasta en referencia a la respuesta de Vox al hecho de no haber sido invitados a la gala.

El propio partido ha publicado a través de su perfil social en Twitter que no iban a «ir a los Goya y no queremos ni que nos inviten». La publicación estaba acompañada por un vídeo en el que se podía ver a Santiago Abascal. «Esa mafia que hay entorno al cine y que persigue a los actores y directores que no son afectos a la izquierda, actúa como esperábamos: señalan y apartando a una parte de los españoles. (...) Estamos hartos de que hablen mal de nuestra Patria y no vamos a ir a ningún sitio donde se insulte lo que siente y en lo que cree la España Viva», dijo el líder de Vox.

Las reacciones no tardaron en llegar. En la alfombra roja Pedro Almodóvar se mostró rotundo al ser preguntado por el partido de extrema derecha Vox: «le niego la existencia». «Sobre ese partido he decidido no hablar ni nombrarlo y me gustaría que hicierais lo mismo», dijo al ser preguntado por su opinión. Y no fue el único.

El guionista Borja Cobeaga, nominado al Goya al Mejor Guión Adaptado por «Superlópez», respondió a la sugerencia de Vox, que recomendó a la Academia de Cine que se hiciera una película sobre el militar español Blas de Lezo para que los españoles volvieran al cine, que no escribe un guión sobre el tema porque no les da «la puta gana». «Últimamente el cine se basa en las expectativas de los fans. Y si Vox quiere que hagamos una historia sobre un conquistador demediado, pues que la hagan ellos», añadió. Además, aseguró que el prejuicio contra el cine español tienen que superarlo aquellos que no lo ven. «Ahora hacemos películas variadas que gustan a mucha gente».