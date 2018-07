Otro accidente en Italia: George Clooney se enfrenta al alcalde de Sutri

Actualizado 31/07/2018 a las 12:18

George Clooney está teniendo un verano de lo más movido en Italia. Después del accidente de moto en Cerdeña, donde el famoso actor sufrió una leve contusión en una rodilla y en un brazo, ahora ha recibido otro golpe, aunque, por suerte, este ha sido verbal. El actor ha sido criticado por su actitud y la de su equipo durante el rodaje de «Catch 22» en Sutri, un pueblo situado a 60 kilómetros al norte de Roma.

«Han ensuciado la ciudad y luego no la han limpiado», dijo Vittorio Sgarbi, crítico de arte y alcalde de la ciudad desde hace dos meses. Esto sucedió la semana pasada, cuando Clooney se reincorporó al rodaje de «Catch 22» tras recuperarse parcialmente de las lesiones que le dejó el accidente, ya que le vieron cojear y haciendo muecas de dolor. «Al principio estábamos contentos del rodaje, pues suponía un momento de promoción para nuestra ciudad. Sin embargo, hemos recibido unos modestos 5.000 euros para que manipulasen nuestro pueblo», añadió el funcionario.

Pero la crítica no terminó ahí. «La capa de tierra que cubre los adoquines fue levantada sin cuidado, algo que generó un polvo fastidioso y obligó a los ciudadanos a limpiar. Creo que un hombre que ama Italia como Clooney debería ser más cuidadoso», agregó. «Querido George, no has limpiado. No party!», insistió Sgarbi en su perfil de Facebook.

La respuesta de Clooney no tardó en llegar, y lo hizo a través de la productora de la series, Lotus Productions. «Como sabe el señor Sgarbi, la productora se encargó, con la máxima seriedad y diligencia, como acostumbra hacer (…) de desmantelar sus equipos y de limpiar todos los lugares utilizados», escribieron. Además, se matizó el aspecto económico al que se había referido con anterioridad el alcalde de Sutri. «El gasto total, en resarcimientos a las tiendas y ciudadanos de la ciudad, no fue de 5.000 euros, sino de 65.000 euros», añadió la productora.

Por suerte para el actor, no ha recibido el mismo trato en su rincón italiano favorito. George Clooney llegó a Italia en avión privado a finales de junio para pasar unos días junto al lago Como, en el norte de Italia, acompañado por su esposa, la abogada libanesa y activista Amal Clooney (a quien conoció allí).