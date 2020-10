La Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), nuevo patrocinador de FIBABC Ya están abiertas las inscripciones en la X edición de nuestro festival

En estos días se ha firmado un acuerdo entre la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura ( OEI) y nuestro diario para que esta prestigiosa entidad sea uno de los principales patrocinadores de la X edición del Festival Iberoamericano de Cortometrajes de ABC (FIBABC). «»

La OEI es el primer organismo intergubernamental de cooperación Sur-Sur en Iberoamérica, con 71 años de vida. Cuenta con la mayor presencia y arraigo territorial en la región a través de sus 23 países miembros, 18 oficinas nacionales, la sede de la Secretaría General en Madrid y 500 funcionarios, así como cientos de colaboradores. Su incesante actividad queda reflejada en el más de medio millar de convenios activos que la OEI ejecuta y lidera en la actualidad en los ámbitos educativo, científico y cultural junto a entidades públicas, universidades, organizaciones de la sociedad civil, empresas y otros organismos internacionales. Todo ello representa una de las mayores redes de cooperación de Iberoamérica.

La Organización de Estados Iberoamericanos ha contribuido a la drástica reducción del analfabetismo en Iberoamérica, alfabetizando y proporcionando educación básica a cerca de 2.300.000 jóvenes y adultos. Más de 100.000 docentes iberoamericanos han mejorado su formación y, por tanto, la calidad educativa en Iberoamérica, a través de programas especializados de la OEI en toda la región.

Según Mariano Jabonero, Secretario General de la OEI, «nuestra apuesta por la cultura iberoamericana es una seña de identidad de la organización, así como uno de sus ejes estratégicos de trabajo a través de cientos de proyectos vinculados a la defensa del patrimonio artístico y cultural de la región, la defensa de los derechos de autores y creadores o el fomento de las industrias culturales y creativas, por poner solo algunos ejemplos. Por todo ello, nos honra respaldar esta X Edición del Festival Iberoamericano de Cortometrajes de ABC, que consolida esta cita en medio de las circunstancias difíciles que vivimos debido a la pandemia, lo que resalta aún más si cabe su mérito».

Por su parte, FIBABC se ha consolidado como uno de los certámenes de cine online más prestigiosos del mundo. Y, sin duda, es uno de los mejores escaparates para dar a conocer iniciativas culturales que aspiran a calar hondo en un amplio sector del público, joven y no tan joven, de España y del ámbito iberoamericano en general. Este año FIBABC volverá a contar con tres secciones oficiales. La más novedosa, creada en 2018, es la sección oficial destinada a todos aquellos, profesionales de la imagen o no, que sean capaces de contar en no más de 60 segundos una historia cómica, dramática, documental, experimental, homework… Para ello pueden utilizar cualquier tipo de soporte y enviar cuantos vídeos consideren oportuno. Aunque tanto los concursantes como las piezas, al igual que en ediciones anteriores, deberán cumplir los requisitos estipulados en las Bases de Participación. Dichas Bases ya se han publicado en la web de FIBABC, donde también los directores y productoras iberoamericanos ya pueden inscribir sus obras.

A partir del próximo miércoles 14 de octubre comenzará la fase de competición, durante la cual los internautas de todo el mundo podrán ver, votar y comentar los primeros trabajos seleccionados en el Festival, uno de los más esperados del año a ambos lados del Atlántico. Además del Concurso 60 segundos, las históricas secciones oficiales del Festival del Cortometrajes y del Certamen de i-Cortos volverán a mostrar lo mejor del cine breve iberoamericano de los últimos dos años. Está previsto que en FIBABC se entreguen premios por valor de más de 10.000 euros y se exhiban cerca de 500 obras audiovisuales iberoamericanas.

En los últimos años actores de la talla de Julián López, Belén Rueda, José Sacristán, Sergio Peris-Mencheta, Natalia Millán, Karra Elejalde, Maggie Civantos o Ricardo Gómez (Cuéntame) han participado con distintos trabajos en nuestro festival. Asimismo, han sido Jurados de FIBABC, entre otros, Emma Suárez, Juana Macías, Daniel Sánchez Arévalo, Eduardo Chapero-Jackson, Malena Alterio o Claudia Llosa. El pasado año se inscribieron en FIBABC más de 1000 obras llegadas de más de 20 países de Iberoamérica. Además de España, los países que más obras enviaron al Festival fueron: México, Argentina, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Brasil y Costa Rica.