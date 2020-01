Actualizado 13/01/2020 a las 01:38

Quince años de travesía por el desierto. Desde que «Mar adentro», de Alejandro Amenábar, se alzara como la mejor película en habla no inglesa en 2004, la suerte del cine español se ha secado en la categoría internacional de los Oscar: ninguna cinta patria ha vuelto a estar ni siquiera entre las cinco candidatas. Una maldición que este lunes podría romper Pedro Almodóvar con «Dolor y gloria».

Tres lustros de ausencias han sido suficiente motivo para que la Academia de Cine se encomendara a su santo más fiable para la 92 edición de los Oscar, que este lunes anuncia sus nominados. Es la sexta ocasión en la que un filme del manchego representa a España en las colinas de Los Ángeles, y esta vez lo hace con dos actores que son estrellas allí: Antonio Banderas y Penélope Cruz.

Cuando este lunes, a eso de las dos y media de la tarde, la Academia de Hollywood anuncie los candidatos a las 24 categorías se descubrirá si la peor racha de la historia de nuestro cine en la categoría de mejor película extranjera llega a su fin. Un apartado en el que la industria española es la tercera potencia mundial. Nombres como Juan Antonio Bardem, Luis García Berlanga, José Luis Garci, Fernando Trueba, Alejandro Amenábar o el propio Almodóvar levantaron su estatuilla.

Las diez preseleccionas que compiten contra «Dolor y gloria» por colarse entre las cinco nominadas al Oscar a Mejor película internacional son: Parásitos (Corea del sur), The Painted Bird (República Checa), Truth and Justice (Estonia), Los Miserables (Francia), Those Who Remained (Hungría), Honeyland (Macedonia del Norte), Corpus Christi (Polonia), Beanpole (Rusia) y Atlantics (Senegal).

El esfuerzo y el éxito

Ser una de las cinco finalistas de la categoría internacional no es fácil. Más de noventa países mandan sus películas a los Oscar con la esperanza de encontrar un hueco en el escaparate de la gran gala del próximo 9 de febrero. Pero alcanzar el éxito exige un esfuerzo mayúsculo. Cuentan que el productor Andrés Vicente Gómez echó el resto para que «Belle Époque», de Fernando Trueba, resonara en cada rincón de Hollywood. Echar el resto significa una inversión enorme que, en aquella ocasión, 1993, valió un Oscar. Almodóvar, que ha ido en seis ocasiones, ganó en 1999 con el «resto» y la fuerza de Sony. Una gran productora que en «Dolor y Gloria» le vuelve a apoyar desde su división de Sony Classics. «En Hollywood no se puede pedir el voto directamente y tampoco dar regalos. Lo revisten de una pátina formal... Parece una campaña política», contaba a ABC en 2018 un productor que vivió desde dentro esta situación el esfuerzo por entrar en los Oscar.

Un esfuerzo sin apenas apoyo público. La productora es quien asume el coste de la promoción. El ICAA colabora con 20.000 euros, algo «muy inferior» al gasto mínimo que se debe hacer si se quiere llegar a poner el nombre de España en el escenario de los Oscar.

«Los tiempos cambian y ahora es más difícil llegar al Oscar porque hay más rivales. El año pasado 92 países presentaron su película», reconoció Agustín Almodóvar, productor y hermano de Pedro, tras la preselección de «Dolor y gloria». Lo hizo acompañado por Esther García, productora del filme, y juntos anunciaron que además de la categoría internacional, harían campaña por apartados como mejor guion o mejor actor. Y Antonio Banderas está en las quinielas. «Cualquier película compite en todas las categorías, aunque sabemos que es muy difícil. Desde luego tenemos la opción de hacerlo con Antonio, que ya tiene el premio de Cannes y que es muy querido en Hollywood», presumieron los productores hace meses. Eso, sin contar con que Pedro Almodóvar ya sabe lo que es llevarse el Oscar a mejor guion original por «Hable con ella» (2003), con la que también estuvo nominado a mejor dirección. Por cierto, ese año la representante patria en la categoría a película en habla no inglesa fue «Los lunes al sol», de Fernando León de Aranoa.

«Es todo un honor representar a nuestra industria», celebró Pedro Almodóvar en un comunicado hace unos meses, cuando la Academia de Cine anunció que sería el representante patrio. «No será fácil estar entre las cinco nominadas porque hay mucha competencia, cada año más, pero haré todo lo posible para que así sea», aventuró el cineasta. Que haya suerte y el cine español regrese a la categoría internacional por la puerta grande.