«One night in Miami...» La noche que separó a Malcolm X, Muhammad Ali, Sam Coke y Jim Brown «One Night in Miami...», que se estrenó este viernes en Amazon Prime Video, ficciona el encuentro entre Muhammad Ali, Jim Brown, Sam Cooke y Malcolm X ABC Play habla con los protagonistas de la primera película de Regina King como directora

25 de febrero de 1964. Esa noche Muhammad Ali (entonces Cassius Clay) venció a Sonny Liston. El joven, de apenas 22 años, llevaba tres años entrenando para ese combate y consiguió que la victoria cayese de su lado. Han pasado casi 60 años de esa pelea, que sigue siendo una de las más comentadas entre los aficionados al deporte; pero lo que no muchos recuerdan es el encuentro que el boxeador protagonizó horas después junto a otros tres grandes nombres. La reunión del boxeador con Jim Brown, Sam Cooke y Malcolm X fue real; sin embargo, los diálogos y las situaciones expuestas en «One Night in Miami...» ( Regina King) forman parte de la ficción escrita por Kemp Powers, el mismo guionista que escribió la recién estrenada «Soul» para Pixar.

«Es cierto que no sabemos exactamente qué dijeron, pero este encuentro tiene más que ver con una discusión sobre qué significa para ellos lo que están viviendo, qué representan cada uno de ellos para la realidad de la gente negra y cómo sus acciones pueden influenciar en que su situación cambie», explica a ABC Aldis Hodge, rostro de Jim Brown en la película.

Brown es (para muchos) el nombre menos reconocible. Es exjugador de fútbol americano estadounidense, y es considerado por algunos como el mejor corredor de todos los tiempos. Jugó para los Cleveland Browns de la NFL durante nueve años, de 1957 a 1965, pero también probó suerte delante de la cámara, llegando a aparecer en 45 títulos. «Brown abrió la mira de muchos, especialmente a nivel económico», apunta Hodge sobre un icono estadounidense del deporte patrio que también dejó su marca como activista social y actor. Esa noche fue la que presuntamente habló con sus amigos sobre la suculenta oferta que había recibido para aparecer en «Rio Conchos», un wéstern que cumplió con el cliché y asesinó al personaje de Brown al inicio del metraje.

Cuando los locales de conciertos aún diferenciaban el color de piel, Sam Cooke llenaba salas mientras intentaba (sin mucho éxito, según la película) conquistar a los habituales del neoyorkino Copacabana, local donde poco después grabaría un álbum en directo. «Pierdes mucha energía intentando conquistar a esos blancos», recrimina Malcolm X a Cooke en los fotogramas de «One Night in Miami...». Incluso insiste en que alguien ajeno al movimiento, como Bob Dylan, había conseguido que su gente se sintiese más identificada con una canción que el propio Cooke, mientras el cantante se excusa en la fortuna que ha cosechado gracias al trabajo que The Rolling Stones estaban haciendo entonces para llegar al número uno de la lista de pop una canción compuesta por uno de los grupos que había apadrinado.

Pero la gran noticia esa noche la tenía que dar a sus amigos Cassius Clay (o Muhammad Ali). «Estamos en una oportunidad única para reflexionar sobre lo que ha pasado esta noche. No podemos negar que la ayuda divina está con nosotros», dice Kingsley Ben-Adir como Malcolm X a Ali después de que este se alzase con el campeonato. El boxeador había decidido convertirse al islam después de haber compartido muchas charlas con él.

El orador creía que tanto Brown como Cooke podían hacer más de lo que estaban haciendo por «la hermandad», pero sí veía a Clay como un gran aliado. «Hemos crecido viendo a Ali en la televisión, pero hay muchas cosas que desconocemos de él. No solo en lo implicado que estuvo con su comunidad, también la persona que realmente era», reflexiona Eli Goore, encargado de interpretar al campeón del mundo de pesos pesados y aficionado a la magia. Pero puede que fuese esa presión la que provocase que su relación fuese la más dañada tras esta noche.

Un futuro incierto

«One night in Miami...» también mira al futuro de estos cuatro iconos para recordar al espectador hechos que marcaron la sociedad en la que vivimos. Regina King refleja la conversión de Cassius Clay al Islam (así como su cambio a Muhammad Ali); también muestra la huida hacia delante que hizo Jim Brown cuando su equipo, los Cleveland Browns, no le facilitó compaginar su carrera deportiva con la cinematográfica.

Sam Cooke también dio un paso hacia delante, hacia ese camino que Malcolm X tanto le indicó. Su implicación aumentó, para la cineasta, con «A Change is Goona Come»: «Pero ahora creo que puedo seguir adelante/Ha sido un largo/Mucho tiempo llegando/Pero sé que vendrá un cambio/Oh, sí lo hará».

La preocupación de Malcolm X por su propia vida está presente durante la hora y media de metraje. Apenas un año después fue asesinado. En este tiempo concluyó, junto al escritor Alex Haley, «La Autobiografía de Malcolm X», viajó y fundó . «Vivimos tiempos de mártires, y si voy a ser uno, será por la causa de la hermandad. Es lo único que puede salvar este país», dijo dos días antes de recibir diversos disparos mortales en el Audubon Ballroom de Manhattan en pleno discurso en una reunión de la Organización de la Unidad Afroamericana.

«Dicen que no volvieron a reunirse después de esta noche, que su relación cambió. No sé si dejaron de ser amigos o no, pero seguro la presión que sintieron durante alguna de esas conversaciones hizo que no volviera a ser lo mismo. Muhammad Ali sí que llegó a reconocer que se arrepentía de cómo había tratado a Malcolm después de todo esto, que fue demasiado duro con él», concluye Kingsley Ben-Adir.