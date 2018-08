Netflix prepara la segunda parte de «Death Note»

Actualizado 23/08/2018 a las 12:01

Netflix estaría ya trabajando en una secuela de la película de acción real de «Death Note». Tras el estreno de la primera parte, hace casi un año, las críticas llovieron sobre la cinta. No solo la mala adaptación de la serie de anime, sino el «blanqueamiento» de uno de los personajes llevó a la cólera a los seguidores del cómic, que cerró su historia en el año 2006.

Sin embargo, aunque la película habría sido un fracaso para los fieles seguidores de la obra original, Netflix ya está trabajando en una segunda parte de «Death Note». Aunque la plataforma no lo ha hecho oficial a través de ningún comunicado, la información se desprende de un reportaje publicado por The Hollywood Reporter, en el que Ted Sarandos, el director de contenidos de Netflix, comentó que la película tuvo un «éxito considerable».

Además, en el mismo artículo, es el propio Sarandos el que informa de que Greg Russo ya se encuentra trabajando en los guiones de la segunda parte. Russo tiene experiencia creando los «reboots» de diferentes cintas, como «Mortal Kombat» y «Resident Evil».

No se arroja más luz al respecto en la información, y tampoco se habla si Adam Wingard será el director de esta segunda parte. No sería de extrañar que no aceptara el encargo después de la repercusión personal que tuvo con la primera parte de «Death Note».

Desde un principio el director contempló la historia como una trilogía de películas, y tanto él como su equipo salió satisfecho con el resultado de la primera cinta. Sin embargo, a través de las redes sociales los fieles seguidores de la historia empezaron a escribirle e, incluso, amenazarle. Ante estos hechos, Adam Wingard decidió dar un paso atrás y llegó a borrar su perfil de twitter porque la situación le llegó a sobrepasar, entrando incluso dentro de algunas de las discusiones.