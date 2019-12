«Mujercitas»: Un clásico que mira al futuro

Actualizado 26/12/2019 a las 20:44

«Mujercitas», la nueva película de Greta Gerwig, vuelve a contar, con pasión y lirismo, la historia de la célebre novela de Louisa May Alcott, un clásico universal, lectura iniciática para sucesiva s generaciones de lectores, desde su primera edición, en dos volúmenes, en 1868 - 1869. La directora ha filmado una historia feliz, sentimental, que también es la historia de la lucha por salir adelante, en familia, en unos EE. UU. siempre en construcción, saturnal.

Los padres lo tienen financieramente complicado tras la Guerra Civil. Una abuela muy severa (Meryl Streep) encarna las viejas virtudes puritanas. Las hijas y hermanas aspiran a ser felices (en el matrimonio victoriano), intentando conquistar ciertas libertades. La narradora y protagonista, Jo, tiene mucho de Louisa May Alcott y de la directora Greta Gerwig, que conoció «Mujercitas» siendo niña y grabó su versión cinematográfica cuando esperaba su primer hijo…

P -Parte de la producción y rodaje de su película coincidió con su embarazo. No es frecuente el caso de directoras de cine que hagan películas estando embarazadas…

R -Para mí, fue una gran experiencia, crear, sentir que una nueva vida que crece y crece dentro de ti.

P -Hay varias versiones de la novela de Louisa May Alcott, comenzando por la clásica de George Cukor, interpretada por Katharine Hepburn, ¿porqué volver a «Mujercitas»?

R -Con frecuencia, esa novela ha sido leída de manera un poquito almibarada. Tenía muchas ganas, desde hace mucho, de dar una versión fiel pero más «realista», por decirlo de alguna manera. Estuve esperando veinte o treinta años antes de poder realizar mi película. Louisa May Alcott fue una mujer muy libre y moderna. Estaba contra la segregación y la esclavitud, fue feminista, vivió una vida íntima muy independiente. Su familia tuvo muchos problemas. Tras el sentimentalismo lírico, su vida y su obra nos hablan de una mujer muy combativa, a su manera.

P -Su versión quizá destaca por sus referencias visuales muy cultas, homenajes sucesivos a la gran pintura norteamericana del siglo XIX y principios del XX...

R -Me gustaría pensar que la crónica visual de mi película se inscribe en esas tradiciones. Louisa May Alcott vivió en una familia que tuvo muchos problemas financieros, pero con un ambiente culto, muy próximo a los grandes intelectuales de su época, Ralph Waldo Emerson, Nathaniel Hawthorne, Henry David Thoreau. Para contar la historia de esa familia y esa novela me parecía indispensable evocar esas tradiciones literarias y visuales.

P -La estricta moral victoriana de las chicas de «Mujercitas» quizá esté un poco alejada de los modos de vida de las mujeres que hoy tienen más o menos veinte años.

R -No se crea… Tras las diferencias, tienen en común el deseo de ser felices, de ser un poco más independientes, un poco más libres. A partir de ahí, Louisa May Alcott fue una mujer libre y valiente. Sus personajes, también.

P -¿Qué piensa del «Metoo»?

R -¡Oh, my God! (Ay, Dios mío, en inglés).

Se acabó el turno de preguntas.

Una «rebelde» con causa

Saoirse Ronan es la «rebelde» de la familia, Josephine, «Jo» March, con muchos puntos en común con Louisa May Alcott. Charlamos con ella:

P -¿Impone interpretar el personaje que ya hizo Katharine Hepburn en la versión de George Cukor?

R -¡Sí!

P -Su joven novelista es capaz de aceptar las «sugestiones» de un editor para hacer más comercial su libro, y, después, es capaz de negociar el porcentaje de las ventas...

R -La mujer joven e independiente de la novela y la película es muy moderna. El talento literario es compatible con la defensa de sus derechos e intereses.

Una nueva estrella

Florence Pugh quizá sea la hermana más «pizpireta», Amy March, apasionada, pero muy elegante, cuando corresponde.

P -Su personaje parece vestida con la elegancia de las señoras de John Singer Sargent…

R -¡Qué maravilla!

P -Por momentos, usted da a su personaje una gracia que solo tienen las majas de Goya, ¿puede venir de su infancia en Andalucía?

R -Siempre tengo presentes los años de mi infancia andaluza, muy feliz.

La parte masculina

Louis Garrel hace el papel de Friedrich Bhaer, un joven romántico que descubre el amor en casa de los March, pero debe seguir su camino, en California…

P -Su versión del personaje cinematográfico de Jean-Louis Godard y el joven romántico de «Mujercitas» quizá tengan algo en común: una suerte de distancia irónica hacia la realidad.

R -Godard es un personaje de la generación de mi familia. Fui educado en la cultura de la «Nouvelle Vague». «Mujercitas» es otra cosa. Con ellas y con Godard creo compartir la pasión por el trabajo, el cine. Donde usted ve ironía quizá haya complicidad y simpatía, por mi parte.