Muere Ray Liotta, protagonista de 'Uno de los nuestros', a los 67 años

Con 36 años, Ray Liotta se convirtió en la cara de 'Uno de los nuestros' aunque se quedó con su cruz. Desde entonces, por obra y gracia de Martin Scorsese , Liotta parecía esconder siempre en su rostro el personaje de un mafioso , de un policía corrupto, de un alma turbia, en definitiva. Ni haber rodado solo un año antes ' Campo de sueños ' le evitó cimentar una filmografía basada malos tipos. Una carrera que ahora ha quedado si culminar por una muerte prematura, a los 67 años , que le sorprendió donde siempre estuvo: en el set de un rodaje.

Porque desde que debutara en 1980 en la gran pantalla no dejó de trabajar. Y ahí, en la noche de descanso del rodaje de ' Dangerous waters ', en República Dominicana, le sorprendió la muerte. Un temprano adiós que ha sacudido a sus compañeros de rodaje y de industria, que se han volcado en mandar sus condolencias.

Atrás deja una filmografía tan larga como irregular, con cuatro décadas de trabajo ininterrumpido y más de un centenar de películas. Aunque desde el icónico Henry Hill no firmó otro papel en el que volara tan alto. Hiperactivo actor –tiene años con más de cinco proyectos y algunas 'tv movies' impropias de su categoría– acertó sin embargo en cada década con al menos un título con el que muchos actores hubieran salvado una trayectoria. En 1989 participó en ' Campo de sueños ' junto a Kevin Costner; en los años 90, además de ' Uno de los nuestros ', coprotagonizó ' Copland ', de James Mangold; en los 2000 estuvo en ' John Q. ', con Denzel Washington, ' Hannibal ', con Anthony Hopkins y Gary Oldman, y ' Revólver ', de Guy Ritchie; y a principios de la última década estuvo en las polémicas ' Mátalos suavemente ' y ' Sin City ', de Frank Miller.

Ray Liotta, en un homenaje que le hicieron en 2014 EFE

Aunque todos esos películas sobresalían sobre una marea de títulos cuyos guiones parecía escoger sin abrir más sobre que el del dinero. Los productores usaron su nombre para dar lustre a carteles de cintas de bajo calado como 'Cerdos salvajes', 'Bad Karma' o la canadiense 'Objetivo: el presidente'.

Pese ha todo, en los últimos años estaba viviendo una especie de resurgimiento. Destaca su aparición en la película de Netflix 'Historia de un matrimonio', 'No Sudden Move' o uno de sus últimos trabajos, la precuela de 'Los Soprano', 'The Many Saints of Newark', sobre los orígenes de Tony Soprano, donde repitió en uno de los registros que más abundaron en su carrera, el de mafioso. Precisamente fue en la localidad de Nueva Jersey donde nació en 1954 Ray Liotta.

Aunque nada estuvo nunca a la altura de su Henry Hill, donde protagonizaba uno de los planos secuencia más míticos de la historia. En la película de Scorsese, que recibió seis nominaciones a los premios Oscar en 1990, aunque solo se llevó uno, su personaje era el narrador de la historia sobre el crimen organizado.

Además del reconocimiento de la profesión y la cercanía del público, Liotta también estuvo nominado al Globo de Oro en 1987 por 'Algo salvaje'. Deja tres películas por estrenar, 'Cocaine Bear', 'April 29, 1992' y 'Broken Soldier', además de la serie 'Black Bird'