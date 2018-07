El mítico actor Alan Alda anuncia que padece Parkinson

Actualizado 31/07/2018 a las 19:41

Alan Alda ha revelado que padece Parkinson. Fue durante una entrevista en el programa de televisión de la cadena CBS 'This Morning' donde el actor, guionista y director de 82 años reveló que hace más de tres años que le diagnosticaron la enfermedad.

"He tenido una vida plena desde entonces. He actuado, he dado charlas, ayudé en el Alda Center for Communicating Science en Stony Brook y empecé un nuevo podcast", afirmó el actor que reveló que decidió hacer pública su enfermedad con la esperanza de que pueda ayudar a otras personas con Parkinson y vean que es posible vivir con una dolencia a la que se le puede hacer frente.

Además, durante las últimas semanas se dio cuenta que "había estado mucho tiempo en la televisión" y pudo ver cómo su dedo pulgar "se sacudía en algunas tomas". "Pensé, es probable que sea solo cuestión de tiempo antes de que alguien cuente una historia sobre esto desde un punto de vista triste, pero no es como me siento ahora mismo", confesó.

"Al principio, estás inmovilizado por el miedo y piensas que te ha pasado lo peor que te podía pasar", dijo Alda que subrayó que con el tiempo te das cuenta de que "todavía hay cosas que puedes hacer". "Estoy yendo clases de boxeo tres veces a la semana. Juego al tenis un par de veces a la semana y marcho a la música de Sousa... porque marchar con la música es bueno para el mal de Parkinson", reveló.

Alda fue uno de los protagonistas de la mítica serie de los setenta y ochenta M.A.S.H., de la que dirigió varios capítulos, y también participó en filmes de Woody Allen como Delitos y faltas, Todos dicen I Love You o Misterioso asesinato en Manhattan. Su último trabajo en la gran pantalla hasta la fecha fue El puente de los espías, el filme dirigido por Steven Spielberg en 2015.

Alda ha dirigido dos telefilmes y cuatro largometrajes, Las cuatro estaciones (1981), Dulce libertad (1986), Una nueva vida (1988) y Boda pasada por agua (1990). Además, estuvo nominado al Oscar como mejor actor de reparto en 2004 por su trabajo en El Aviador de Martin Scorsese.