«Misioneros por el mundo» descubre el terror de los migrantes en Marruecos: «Te torturan para que tu familia envíe dinero»

Actualizado 29/03/2019 a las 22:46

El equipo de «Misioneros por el Mundo», el programa de reportajes de TRECE, ha conocido el trabajo que la Delegación Misionera de Migraciones realiza con los subsaharianos que llegan a Marruecos con el propósito de cruzar a Europa. Una experiencia que les ha llevado a conversar con migrantes que se alojan en la Catedral de Tánger para evitar la represión policial.

Durante el programa, se podrán escuchar duros testimonios recogidos por Asell Sánchez en los que los subsaharianos relatan las torturas que han sufrido a lo largo de su «sueño europeo». «En Libia, te detienen y torturan para que tu familia envíe dinero».

A lo largo del espacio que se emite esta noche, TRECE entrevista al Arzobispo de Tánger, Monseñor Santiago Agrelo, quien se refiere a la visita del Papa y a la situación de los subsaharianos.

Monseñor Agrelo afirma que «hay una carencia de información, necesitamos ver esa necesidad, esa urgencia (…) A los obispos no interesaba mucho una palabra del Papa para los migrantes sin papeles, los que son llamados ilegales, aunque ilegales no nacieron, los hacemos nosotros con nuestras leyes. Quiero hacer una memoria de los ausentes, los migrantes sin papeles a los que el Papa no podrá ver, pero a los que espero que dirija una palabra(…) Las políticas no han abordado jamás el tema de la inmigración, se han limitado a poner obstáculos. No ha habido política, ha habido represión».