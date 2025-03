Miguel Ángel Muñoz: «Es difícil prepararse para cuando la Tata no esté»

Todas las historias tienen un final, incluso las de amor. No caducan, porque se conserva el recuerdo, pero terminan de forma inevitable. Lo sabe Luisa Cantero, que si se resiste a que «Dios se la lleve» es solo por Miguel Ángel Muñoz , a ... quien cuida desde pequeño. Ahora también, a la fuerza, es consciente él, a quien le cuesta imaginar un mundo sin ella.

Les separan 59 años, casi una vida, pero basta una mirada para recortar distancias, para decirse ese tipo de cosas que solo se pueden expresar sin palabras. No pueden ser más diferentes. Ella escucha misa mientras él hace yoga, es todo lo paciente que inquieto es él por naturaleza. Miguel Ángel Muñoz necesita aprender todo el rato. A cantar y bailar para 'Un paso adelante', a cocinar en 'Masterchef', a tirarse en paracaídas. Pero nadie le ha enseñado a vivir sin su Tata. «Es difícil prepararse para cuando no esté. Gracias a ella creo que voy a estar tranquilo, por haber hecho todo lo que he podido, por haber disfrutado al máximo y por haber tenido la oportunidad de haber podido vivir momentos tan especiales con ella», cuenta Muñoz en una entrevista con ABC.

Con Luisa Cantero (97), los años pesan pero es como si no pasara el tiempo. Se conocen desde que él tenía tres años, cuando ella se hizo cargo de él porque sus padres trabajaban y no podían permitirse que lo hiciera una persona externa. «No es un familiar directo. No es la tía, no es la abuela, es la Tata y ha sido la Tata de todos», afirma Muñoz, que recuerda cómo se colgaba de su brazo cuando iba al colegio.

Cantero es la hermana de su bisabuela, y ha demostrado que la familia a veces no nace, se hace, y que «la historia de amor más importante de tu vida no tiene por qué ser romántica». «Es incondicional. Fue ahí cuando creamos esto que no nos ha separado nunca . Yo siempre he tenido la necesidad de estar cerca de ella, de preocuparme por cómo estaba y ella, la de seguirme a lo largo de mi vida», asegura el actor, que debuta como director en '100 días con la Tata', que se impuso en los Forqué a la película de Jonás Trueba.

El galardón –«esto es un muerto», soltó Luisa al ver la figura– terminará en casa de la Tata, como todos los que ha ganado el intérprete. «Por primera vez, a sus 97 años, le han dado el premio más importante, que es también el más importante de mi carrera», explica Muñoz.

Lo bueno hay que degustarlo con calma, pero a veces las mejores cosas nacen de lo improvisado, incluso de las prisas. La idea original de '100 días con la Tata' surgió hace diez años, a raíz de un par de sustos –primero un desmayo y luego un ictus– que le hicieron ver que, pese a ser eterna para él, ni siquiera la Tata de Miguel Ángel Muñoz es inmune al paso del tiempo. «La Tata es muy mayor y no va a estar siempre», reflexiona el actor, que empezó el documental como terapia para hacer junto a Luisa Cantero las cosas que le quedaban pendientes antes de morir. «Fue terrible, porque el gran regalo de la vida para la Tata es la cabeza que tiene, es tremendamente inteligente y le funciona genial. Es un shock cuando está bien y de repente no le funciona», admite Muñoz, que la acompañó al cementerio donde estaba enterrada su madre y al anfiteatro de Mérida, que no veía desde hacía décadas.

Y llegó la pandemia y a Miguel Ángel Muñoz le tocó devolverle a Cantero todos los cuidados que ella le prodigó cuando era pequeño. Al principio con cautela y hasta pudor, sobre todo al desnudarla. Luego con naturalidad, como ese «vínculo especial» que les une. Ella, que tanto hizo, se dejó hacer. Aprendieron el uno del otro, se conocieron de forma diferente: la bañó, la vistió a diario aunque no saliera de casa e incluso la convirtió en 'influencer' con la 'CuarenTata'. «Es difícil de aceptar el deterioro y yo llevo lidiando con esto muchos años. Me cuesta mucho. Quizás por eso mi implicación con ella sea muy grande, porque siento que, cuanto más cerca estoy de ella, la vida es un poquito mejor, dentro de las dificultades que tiene la falta de independencia. Pero es terrible», admite Muñoz, que hizo un curso intensivo de cuidados a personas mayores durante el confinamiento. «Ella es un ejemplo extraordinario de cómo envejecer y aceptar la vida y la muerte . De cómo hay que ser en la vida para que, a pesar de que necesites ayuda, la gente no solo lo sienta como una obligación sino que realmente quiera hacerlo, que es mi caso. Todo lo que hago por ella no me cuesta».

Pasaron cien días juntos, encerrados pero viviendo «tiempo de calidad». Le pintó los labios por primera vez, se disfrazaron de monja y hasta le enseñó lo que eran las cosquillas en los pies. «Es que nunca nadie me había tocado ahí», dice Cantero en el largometraje, donde ríe, pero también se enfada cuando el director novel intenta tirar un marco de fotos. «Es genuina. Genio y figura. Es muy especial, es un personaje al que te quieres parecer, que tiene muchísimo carisma, que es buena pero que tiene muchísimos puntos», reconoce.

La ternura de Miguel Ángel Muñoz con su Tata es infinita. Ella se lo devuelve con piropos. «Guapo», «ay, que te quiero», le dice mientras él le pide bailar. «Un pasadoble», se arranca ella delante de los medios gráficos durante la promoción del largometraje. «Fíjate la energía que tiene con más de 90 años, la pillas hace diez y es un torbellino» , alaba el director. Para el actor, un no parar, el mundo se detiene cuando ella está cerca. Luisa, que solo mira a su Miguel, le devuelve el gesto con caricias en la mejilla.

Lo que empezó como necesidad, de prepararse ante lo ineludible, terminó siendo «un canto a la vida y un reconocimiento a las personas mayores. Un pequeño homenaje a estas personas que crearon este país, que sufrieron la guerra y que hoy en día no pueden estar tan atendidas, como es el caso de mi Tata».

'100 días con la Tata' es el retrato íntimo de dos personas, «desde lo más profundo» a su manera de divertirse, desde que se acuestan hasta que se levantan. Es un regalo de un nieto que no lo es a una abuela que tampoco. Los ojos con los que Luisa Cantero mira embelesada a Miguel Ángel Muñoz se los devuelve él a través de una cámara.