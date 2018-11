Así es el mentor de Tony en la película «Los Soprano»

Actualizado 21/11/2018 a las 12:18

Alessandro Nivola (Parque Jurásico III, La gran estafa americana) es el elegido para protagonizar The Many Saints of Newark, precuela cinematográfica de Los Soprano que dirigirá Alan Taylor. El actor está en conversaciones para interpretar a Dickey Moltisanti, mentor de Tony Soprano y padre de Christopher.

Según informa The Hollywood Reporter, Moltisanti es un «hombre carismático pero violento», quien se enamora de la joven novia de su padre, un inmigrante italiano recién llegado a los Estados Unidos. El personaje de Nivola será el mentor de Tony Soprano, cuyo padre cumple una condena de varios años en prisión.

Además, en la película estarán presentes las versiones jóvenes de algunos de los personajes de la icónica ficción de HBO. En la serie original no apareció Moltisanti, pero su hijo Christopher, interpretado por Michael Imperioli, era un personaje central.

The Many Saints of Newark, producida por New Line Cinema y Warner Bros., transcurre en la década de los 60, más de 30 años después de la serie creada por Lawrence Konner y David Chase, quien firma el libreto del largometraje. La película está ambientada en las revueltas raciales en Newark (Nueva Jersey) que enfrentaron a italianos y afroamericanos.

Los Soprano narra la historia del jefe mafioso Tony Soprano, encarnado por el fallecido James Gandolfini, quien lucha para equilibrar su vida familiar con su actividad criminal. Es una de las series más aclamadas por la crítica en la historia de la televisión, alzándose con veintiún premios Emmy y cinco Globos de Oro. La ficción se desarrolló entre 1999 y 2007 y acumuló un total de 86 episodios.