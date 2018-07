Mentiras absurdas que el cine nos ha hecho creer y no son ciertas

Actualizado 28/07/2018 a las 01:40

Un vídeo elaborado por XpressTV ha recopilado una serie de mentiras de película que, a fuerza de repetirlas, han conseguido que se conviertan en verdad. Al menos en la ficción.

Según varias películas, por ejemplo en la mítica escena de la gasolinera de «Zoolander», si lanzas un cigarro a un depósito de gasolina habrá una explosión. Aunque no hay que intentarlo, lo más probable es que si echas una colilla a un depósito de gasolina este se apagara como si fuera agua. Salvo, eso sí, si le dieramos una calada al fumar en el momento de contacto con la gasolina, que sí explotaría.

El Tyrannosaurus Rex era el dinosaurio más letal, pero tenía un hándicap: veía muy mal, según «Jurassic Park». En realidad, no es así, según explican en este vídeo de Xpress. En 2006 se descubrió que tenía una visión fenomenal. Veía 10 veces mejor que un humano y dos veces mejor que un águila.

Otro de los mitos clásico. Para localizar una llamada, la policía tenía que hacer aguantar al interlocutor 30 segundos para localizar su ubicación. Desde los años 70, según este Xpress, esto se puede hacer de manera inmediata relativamente sencillo. No se necesitan más que unos pocos segundos incluso aunque se cuelgue el teléfono.

El espacio en su mayoría es vacío y el sonido no se propaga como lo conocemos. En «La guerra de las galaxias» o «Star Trek», y tantas otras, escuchamos las explosiones y gritos como la normalidad terráquea.

Hemos visto mil veces como para dormir a alguien en las películas aparece alguien por tu espalda con un pañuelo mojado en cloroformo. E inmediatametne la víctima cae dormida sin paliativos. Resulta que no es así del todo, que el cloroformo es un anestésico que necesita ser respirado unos cuantos minutos.

Los tiburones, al contrario de lo que nos cuentan las películas, no son insaciables. Según explica este vídeo, un tiburón blanco come el equivalente a una foca entre cinco y siete días. Además no le gusta variar de dieta.