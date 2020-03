Las mejores películas y series, plataforma a plataforma, para sobrevivir a un fin de semana en casa

Actualizado 12/03/2020 a las 23:29

El salón de casa convertido en el centro de la diversión. Esa es la propuesta de ABC Play para este fin de semana en el que las autoridades recomiendan limitar los contactos en el exterior. Así que con las plataformas afilando sus catálogos, repasamos algunos títulos para paliar el único riesgo al que uno debería enfrentarse: el aburrimiento.

Movistar+

Con contenido para todo tipo de público, ofrece en el paquete cine (diez euros al mes sobre el básico) más de 1.500 películas, algunas de las cuales estaban en la cartelera hace apenas unos meses. Destacan como últimas incorporaciones «Godzilla: rey de los monstruos», «Anabelle vuelve a casa» o « Spider-man: lejos de casa». Además, entre sus propuestas aparecen títulos de Marvel como « Vengadores: endgame», la cinta más taquillera de 2019, o historias de terror aplaudidas por la crítica, como «Hereditary» o «Midsommar». Para los nostálgicos ofrecen un buen puñado de clásicos, entre ellos, la mayoría de las obras de Alfred Hitchcock. El cine español se muestra como salvador con comedias para olvidarse de la crisis del coronavirus, como «Lo dejo cuando quiera», «Perdiendo el este» o «Superlópez». Y alguna más seria, como «Mientras dure la guerra», de Alejandro Amenábar, o «La lengua de las mariposas», del recien fallecido José Luis Cuerda. En el apartado de series destacan las de producción propia: «Hierro», «Vida perfecta» o «Skam», para el público juvenil. Y cómo no, «La peste», para pensar que hubo tiempos peores para sobrevivir a una pandemia.

Movistar+ Infantil y Junior

La plataforma de Telefónica tiene un apartado infantil y una aplicación, «Júnior», para entretener a los más pequeños de la casa ahora. Ambas opciones entran con el paquete básico y ofrece películas como la trilogía de «Toy Story», las versiones en acción real de «Aladdin» y «Dumbo», la animación de «Pocahontas» o «Cómo entrenar a tu dragón 3» e historias familiares como « Mia y el león blanco». Además, con el paquete cine está la categoría «Disney», donde se pueden ver joyas como «Del revés», «Brave», «Cars», «Rompe Ralph», «Los increíbles», «Monstruos University» o «Enredados», entre tantas otras.

Netflix

Dos de las triunfadoras en los últimos premios Goya destacan en su catálogo: «La trinchera infinita» y « Dolor y gloria», que se une a la filmografía casi completa de Pedro Almodóvar que ofrece Netflix (desde 7,99 euros al mes). Entre la oferta cinematográfica más reciente y palomitera (aunque sean caseras) asoman «Spenser: Confidencial», el último trabajo conjunto de Mark Wahlberg con Peter Berg, o «6 en la sombra», dirigida por el explosivo Michael Bay con Ryan Reynolds. En el apartado de series brillan «Élite», la más popular entre los jóvenes de nuestro país, o «Sex Education», «Toy Boy», «Esta mierda me supera», «Vivir sin permiso», «Altered Carbon» o «Vikingos», propuestas para todos los públicos y todas ellas en el top diez de las más populares del día de ayer en la plataforma.

Netflix Kids

La suscripción incluye el catálogo infantil, con títulos como «El bebé jefazo», «Capitán calzoncillos» o «El gato con botas». También están «Alvin y las ardillas», «Los pitufos», «Peter Rabbit» y «Hotel Transilvania». Y si tiene niños algo más mayores, qué mejor oportunidad que aprovechar estos días en casa sin cole para recibir una lección de cine de parte del Studio Ghibli. Las joyas de la animación japonesa están en el catálogo de Netflix con obras maestras como «El viaje de Chihiro» o «Mi vecino Totoro».

HBO

Muchos españoles ya se encerraron en casa a ver el último capítulo de «Juego de tronos». Pero más allá de la ficción más popular de los últimos años, HBO (8’99 euros al mes) ofrece una catálogo que siempre ha sido sinónimo de series de gran calidad. Si alguien quiere aprovechar este fin de semana para descubrir o revisitar sus clásicos, que van de «Oz» a « The Wire» pasando por «Los soprano» o «Boardwalk Empire», tiene temporadas de sobra para no aburrirse. Si prefiere algo más actual, ahí destacan «The night Of», «Succession», «Gomorra» o «Euphoria». Si prefiere algo más futurista puede elegir «Westworld», que estrena su tercera temporada el día 16, « Vikings», «Years and Years», «Watchment» o «Rick y Morty». Y si no, siempre está bien un clásico de la comedia como «Friends». En el apartado cinematográfico hay un buen puñado de títulos de ciencia ficción que pueden servir para despejar la cabeza ante tanto coronavirus. Por ejemplo, «Life (vida)», con un trío fabuloso como Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson y Ryan Reynolds; «Elysium», con Matt Damon; «Passengers», con Jennifer Lawrence o «La llegada», de Christopher Nolan.

HBO Kids

La sección de niños ofrece horas de entretenimiento para los más pequeños de la casa. Y para los que ya han cumplido la decena. La recomendable «Hora de aventuras» o «Ben 10» se suman a los salvavidas habituales de los padres: « Peppa Pig», «La patrulla canina» o «Bob Esponja».

De cine, la exitosa «Paddington» brilla junto con «Mi amigo el gigante», de Steven Spielberg, o la española «Atrapa la bandera». A su lado, otros títulos con algo menos de gracia para los padres pero que los niños siempre disfrutan, como «Tom y Jerry», «Cómo entrenar a tu dragón» o «Kung Fu Panda».

Amazon Prime Vídeo

La plataforma que el gran almacén online ofrece por 36 euros al año tiene también un amplio catálogo y su correspondiente apartado para niños. De los largometrajes se aprecian títulos premiados como «Campeones», Goya a mejor película 2019, y «Green Book», ganadora del Oscar del año pasado. También títulos recientes y muy aplaudidos por la crítica, como «Súper empollonas» (bajo ese título se esconde una inteligentísima comedia) o «Estafadoras de Wall Street», la cinta por la que Jennifer López estuvo a punto de ser nominada al Oscar a mejor actriz. Y si quieren clásicos recientes, ahí están «El club de la lucha», «Gladiator», «Salvar al soldado Ryan», «Pulp Fiction» o «El lobo de Wall Street». Si se atreven, «Tren a Busán», una recomendable cinta coreana sobre una pandemia. En cuanto a series, una recientemente estrenada, «Hunters», con Al Pacino, los populares «héroes» de «American Gods» y «The Boys», la violenta «Jack Ryan» o la distopía «The Man in the High Castle». Aunque sobre todas destaca «Fleabag». Si se quedan con ganas pueden probar con la comedia «El Pueblo», de los creadores de «La que se avecina».

Prime Video Infantil

En el «cajón» infantil no destaca sobre las anteriores. Sus principales películas -«Gru, mi villano favorito», «Trolls», «Las aventuras de Tadeo Jones», «Atrapa la bandera»...- y las series -«Peppa Pig», «El inspector Gadget», «Las tres mellizas» o «Caillou»- se pueden encontrar en otras plataformas.

Filmin

En Filmin, la plataforma española con contenidos para paladares exquisitos, han creado un «canal cuarentena» en el que recomiendan a los espectadores películas sobre personas «atrapadas»: «The party», «La soga», «Alma mater», «El increíble finde menguante» y «Bug», entre otras. Como películas «virales» recomiendan la saga «Rec», «The cured», «Doce monos», «Antiviral» y «Utopía». También hay propuestas sobre vecinos cuanto menos sospechosos, como «La ventana indiscreta» o la española «Mientras duermes».

Filmin Kids

Bastante más agradable es la selección infantil, que también luce la plataforma española. Entre las recomendaciones proponen disfrutar de «Chicken Run: Evasión en la granja», «La oveja Shaun» y «Código M». Los padres también encontrarán «UglyDolls: Extraordinariamente feos» o «D’Artacán y los tres mosqueperros» para entretener a los muchachos.

FlixOlé y otras

Otra plataforma española, FlixOlé, con el mayor catálogo de cine de nuestro país, además de clásicos de la RKO y todo el wéstern, se ofrece como alternativa para aquellos que disfruten del gran cine en blanco y negro. «Plácido», «El pisito», «Asignatura pendiente»... Además del cine de Saura, Querejeta... Todos los grandes de España.

Además, la última alternativa por si todo falla: Youtube, con multitud de canales de divulgación la mar de entretenidos.