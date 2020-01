Las mejores películas del año para los críticos de ABC

Actualizado 31/12/2019 a las 00:46

Será la sensación de final de una época, de un cambio inminente o una mera casualidad, pero cada vez que se agota una década, el cine ofrece un puñado de grandes títulos que pone el broche a los años anteriores. En 1999, uno de los mejores que se recuerdan, se estrenaron obras como «Magnolia», «El club de la lucha», «Matrix», «American Beauty», «El sexto sentido», «La milla verde»... y se podría alargar la lista sin bajar del notable. En 2009, pasaron por la gran pantalla filmes como «Malditos bastardos», «Un profeta», «El secreto de sus ojos», «Up»... y hasta «Avatar».

Este 2019 termina ahora como la mejor cosecha cinematográfica de la década. Un gran año alimentado por el ingenio inagotable de los maestros que han coincidido en la cartelera durante el curso. Desde el pasado mes de enero, por aquí desfilaron nombres como Paolo Sorrentino con su retrato de Silvio Berlusconi, Jean-Luc Godard y su «Libro de imágenes», Tim Burton con el remake de «Dumbo», Robert Zemeckis con «Bienvenidos a Marwen», Jacques Audiard con «Los hermanos Sister», Jim Jarmusch con «Los muertos no mueren», Agnès Varda con «Varda por Agnès», Juan José Campanella con «El secreto de las comadrejas»... Y todos ellos antes de agosto. Desde entonces, casualidad o estragos de la memoria, los grandes cineastas que estrenaron sus títulos son los que conforman esta lista de lo mejor del año.

En agosto, Quentin Tarantino nos despertó del sopor veraniego como Charles Manson arrebató la inocencia de aquel Hollywood de finales de los sesenta. Con «Érase una vez en Hollywood», una joya más del cineasta que más por libre camina de toda la industria, envía una carta de amor cinéfila de un pasado que no regresará. Sea como fuere, la novena película de Tarantino es la favorita de ABC.

No había terminado septiembre cuando llegó una de las noticias cinematográficas del año. Una película basada en un personaje del cómic ganaba el León de Oro de Venecia. «Joker» fue una sorpresa, un milagro quizá. Dirigida por un cineasta como Todd Phillips -habitual de comedias como «Resacón en Las Vegas»-, el antagonista de Batman se eleva aupado por la sonrisa de Joaquin Phoenix.

Después llegó Netflix y se quedó con todo el protagonismo. Primero con «El irlandés», de Martin Scorsese, un epílogo inabarcable que es una oda a la mafia y al final de los tiempos, y después «Historia de un matrimonio», un canto al amor de entre las ruinas que dejan un divorcio con Scarlett Johansson y Adam Driver estelares. Ambas películas completan el podio.

En nuestro país se alinearon los astros y los tres últimos ganadores españoles del Oscar a mejor película extranjera coincidieron en 2019. José Luis Garci, Alejandro Amenábar y Pedro Almodóvar estrenaron «El crack Cero», «Mientras dure la guerra» y «Dolor y gloria». Títulos que no hacen de menos a otras grandes películas, como «La trinchera infinita», «Quien a hierro mata» o «Adiós». Lejos de la sombra que proyecta el cartel de Hollywood, el año también ha sido memorable en Asia. Desde el Lejano Oriente hasta el corazón de la Costa Azul, «Parásitos» ha ido cosechando éxitos. La ganadora de la Palma de Oro de Cannes es una de las joyas de la temporada con el talento del coreano Bong Joon-ho como catalizador de una historia que mezcla géneros y estratos. De China llegó «Hasta siempre, hijo mío», tres horas de película que se clavan en el recuerdo tanto como la pérdida a los padres protagonistas. Con 2020 en el horizonte, el recuerdo del año que se agota es tan inabarcable como el talento de los creadores que coincidieron en la cartelera.

Las mejores películas del año

1- «Érase una vez en Hollywood»: 13 puntos.

2- «Historia de un matrimonio». 12 puntos.

3- «El irlandés»: 8 puntos.

4- «Joker»: 8 puntos.

5- «Parásitos»: 5 puntos.

6- «Día de lluvia en Nueva York»: 4 puntos.

7- «Dolor y gloria»: 4 puntos.

8- «Hasta siempre, hijo mío»: 3 puntos.

9- «Crack cero»: 2 puntos.

10- «Ad Astra»: 1 punto.

Oti Rodríguez Marchante

Puesto que en cinco casillas es imposible acomodar todas las grandes películas del año, ni siquiera «las preferidas», uno ha de hacer un equilibrio entre lo que considera lo mejor, lo preferido y lo «mío». Y de tal ejercicio acróbata salgo con esta lista en la que están mis dos cineastas neoyorquinos favoritos, Martin Scorsese y Woody Allen, con unas obras muy distintas, «El irlandés» y «Día de lluvia en Nueva York», pero que contienen lo mejor, lo más imperecedero y constante de sus autores, sea el cálculo y la precisión narrativa, sea el bisturí, la madurez, la jovialidad, el golpe trágico, cínico o humorístico. En ambas están cumplidas todas las promesas que hace ya una vida me hizo el cine.

El caso de «Joker» es distinto: no es mi película, pero es la más enérgica, triste, provocadora, brillante y corrosiva del año, y Todd Phillips y Joaquin Phoenix han hecho una obra invulnerable a la erosión del tiempo. El coreano Bong Joon-ho reúne en «Parásitos» tanta sorpresa, inteligencia, humor y malicia que se aconseja un traje ignífugo para verla. En cuanto a «El Crack Cero» es tanto una película como un milagro, como si a Garci lo hubiera venido a ver Dios (o Míster Jordan) y le hubiera otorgado el don o la gracia de superar las infinitas carencias y ausencias para redondear en obra maestra su trilogía. Y esta es mi lista; si no le gusta, pues contrariando a Groucho he de decir que no tengo otra.

Sus votos:

1- «El irlandés»

2- «Día de lluvia en Nueva York»

3- «Joker»

4- «Crack Cero»

5- «Parásitos»

Federico Marín

La relación se explica sola, aunque no el predominio del dolor, salvo por lo duro que resulta escoger solo cinco títulos. Es injusto dejar fuera a Woody Allen y tanto cine español de calidad, de «La trinchera infinita» a «Quien a hierro mata», pasando por «Adiós», Amenábar, Garci y un puñado de obras, muchas de ellas primerizas, que demuestran el excelente momento de nuestra ficción. «Los hermanos Sisters» de Audiard también merecen un lugar entre lo más granado de 2019. Y menos mal que no he visto aún «Parásitos». Si sigue de moda esto de hacer listas, quizá la solución sea precisamente ver menos películas: cinco, por ejemplo.

Del mini top final, me gusta la mirada hacia adentro, en un escorzo difícil, de todos los filmes: el conocimiento y la sencillez con los que habla Baumbach, la altanería con la que Tarantino se salta las reglas, la confesión a corazón abierto de Scorsese, la incomodidad que nos provoca Phillips y la honestidad con la que Almodóvar regresa a la senda. Todos ellos, auxiliados por unos intérpretes que nunca han estado mejor.

Sus votos:

1- «Historia de un matrimonio»

2- «Érase una vez en Hollywood»

3- «El irlandés»

4- «Joker»

5- «Dolor y gloria»

Antonio Weinrichter

En el año en que Disney consumó su OPA sobre Hollywood en las carnes de la Fox, poco tiene que aportar al podio la antigua meca del cine. El cine de franquicias acabará con la cinefilia (Scorsese dixit), o engendrará otra de nuevo cuño: como decía King Cohn, «Inclúyeme fuera»…. Por eso, Hollywood solo comparece aquí en la magnífica ensoñación de Tarantino, ambientada justo antes de la revolución de los 70. La otra película americana procede de ese refugio alternativo que ha sido el cine «indie», y hoy puede ser Netflix: de ambos se reclama el drama posconyugal de un cineasta a reivindicar, Noah Baumbach. Almodóvar siempre retrata sus obsesiones (como todos los grandes), este año incurrió en una forma elegante de autorretrato y nos deslumbró a todos. Y el cine asiático (otra nueva cinefilia) sigue abrumando, con un melodrama generacional cuyo «melos» es casi sinfónico y un drama de «okupas» perverso como «Teorema» o «El ángel exterminador».

Sus votos:

1- «Érase una vez en Hollywood»

2- «Parásitos»

3- «Hasta siempre, hijo mío»

4- «Historia de un matrimonio»

5- «Dolor y gloria»

Fernando Muñoz

Hay dos maneras de crear una joya: extirpar con delicadeza la broza y pulir suavemente el diamante, o directamente fundir el oro y embutirlo y golpearlo hasta que el artesano encuentre la forma deseada. En un 2019 de películas deslumbrantes y condenadas a la perpetuidad, dos artesanos del cine lo han refutado. Noah Baumbach ha cogido el bisturí para dejar solo lo esencial de la historia de un divorcio donde cada palabra, cada corte, cada «flashback», cada mirada... es un rayo de luz perdiéndose en el agujero negro de una ruptura.

Tarantino, en cambio, ha entrado en la década de los sesenta armado con una motosierra -¿o era un lanzallamas?- para presentar su visión idealizada y musical del fin de la inocencia de aquel Hollywood. Un camino similar al recorrido por Todd Phillips, un cineasta especializado en la comedia cuya broma final ha sido convertir a un psicópata como «Joker» en el héroe de 2019. Completan la lista dos autores como Almodóvar, capaz de ficcionar su vida y que todos le creamos, y James Gray, capaz de hacer de la épica espacial una aventura íntima y familiar.

Sus votos:

1- «Historia de un matrimonio»

2- «Érase una vez en Hollywood»

3- «Joker»

4- «Dolor y gloria»

5- «Ad Astra»