Las mejores películas de 2018 para los críticos de ABC

Oti R. Marchante: «Cold War» Escena de «Cold War»

Aunque muy gris en su interior, nuestro mundo actual está lleno de colorido y animación, pero sorprendentemente el mejor cine que hemos podido ver este año es en blanco y negro, aunque lleno de unos pigmentos más dirigidos al alma que al ojo. «Cold War», del polaco Pawel Pawlikowski, y «Roma», del mexicano Alfonso Cuarón, han vertido en la pantalla (más grande, más pequeña) todos esos líquidos que engrasan los muelles interiores y que ponen a saltar y a hacer cabriolas unas pasiones y sentimientos que viven prisioneros en nosotros, y a veces sin ventanuco al exterior. Dos obras bien diferentes y sobre amores bien distintos que abren de par en par las ventanas para asomarse desde ellas a ese universo tan grande, tan íntimo y tan suyo y tuyo que solo existe en las películas y en la bondad de la memoria. Dos lingotazos de cine en blanco y negro que ayudan a soportar la grisura de nuestra actualidad y el colorido de nuestro mundo.

Las 5 películas de 2018 para Oti R. Marchante: «Cold War», «Roma», «3 anuncios en las afuera», «Los increíbles 2», «The rider».

[Crítica de Cold War]

Federico Marín Bellón: «Tres anuncios...» Escena de «Tres anuncios en las afueras»

El año empezó fuerte con «Tres anuncios en las afueras», una pequeña maravilla que, pese a sus evidentes similitudes con el cine de los Coen, lograba librarse de las comparaciones por su rabiosa orignalidad. La decisión de colocar a Frances McDormand al mando es uno de los riesgos que Martin McDonagh sortea y convierte en virtud. Woody Harrelson se eleva por encima de su papel en «True detective», mientras que Sam Rockwell compone uno de los personajes más complejos del cine reciente. «Tres anuncios...» es un buen thriller, un drama poderoso y una comedia negra soberbia. Su guión, también de McDonagh, es un prodigio en su andamiaje y en los materiales de cada detalle.

Después llegaron grandes títulos, no todos vistos. Dos de los más aclamados, casualmente en blanco y negro: «Cold War» y «Roma», puede que un punto de inflexión de muchas cosas.

Antonio Weinrichter: «Tres anuncios...» Escena de «Tres anuncios en las afueras»

Pues este año resulta que la lista nos pilla en plan tonto y sólo hay películas norteamericanas. Pero, ojo, no del Hollywood que anda despilfarrando sus «dones» en películas de superhéroes y otras franquicias. Hay vida más allá de ese horrible Hollywood corporativo. Muchos se van a la televisión y otros trabajan en lo que podríamos llamar los márgenes del sistema. No mencionemos la desgastada palabra «cine independiente», a menos que la autonomía la entendamos en sentido no solo financiero sino estético.

Veamos estas cinco. El reverendo es obra de Paul Schrader, heredero en activo de aquel Hollywood nuevo de los 70. Tres anuncios remite a la siguiente etapa creativa que conoció el cine americano: la ola indie de los años 80, en concreto, a los grandes hermanos Coen, hoy fugados a Netflix. Yo, Tonya demuestra que el más temible de los géneros, el biopic, puede resultar fascinante, no tanto por la ejemplaridad de su heroína como por el retrato que de ella traza. Hereditary demuestra que el género temible de verdad, el que da miedo, puede hacer filigranas: le ponen pegas los gore-fans del terror, lo que demuestra lo buena que es (sólo le faltaría un papel para Nicolas Cage). Y de la filigrana al puro encaje de bolillos de El hilo invisible, de uno de los artistas reales que sí trabajan en Hollywood, con ese final tan buñueliano, tan viridiano, de perversiones mutuamente satisfechas.

Las mejores películas del año para Antonio Weinrichter: «Tres anuncios en las afueras», «Hereditary», «El reverendo», «Yo, Tonya», «El hilo invisible».

Fernando Muñoz: «Cold War» Escena de «Cold War»

Hasta hace no mucho, las mejores películas del año no se podían ver en casa hasta que no se exprimían en los cines y solo cuanto terminaba la temporada de premios. Ahí llegaban al videoclub, donde había que estar rápido para que no volasen. Hoy están todas a golpe de mando. «Roma», el viaje a la infancia de Alfonso Cuarón, lleva en Netflix varias semanas y la otra gran joya de la temporada, «Cold War», llegará a Filmin en breve tras varios meses en cartel.

El problema es que habría que vivir varias vidas en un año para llegar a ver todas las vidas que llegan a las pantallas. Aunque este 2018 es imperdonable dejar escapar las historias de Pawlikowski y Cuarón. La sobreproducción quizá sea el motivo -o no- de que las tres cintas que completan el «top cinco» naveguen por las aguas del eclecticismo más aleatorio: el drama tan áspero como absorbente de «El reverendo», la ternura del documental «Caras y lugares» y el más puro entretenimiento del último artefacto explosivo de Tom Cruise. Casi nada.

Las cinco películas de 2018 para Fernando Muñoz: «Cold War», «Roma», «El reverendo», «Caras y lugares» y «Misión imposible: Fallout».