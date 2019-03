La masacre que terminó con The Miami Showband, los Beatles irlandeses

Actualizado 25/03/2019 a las 01:12

Stephen Travers tenía apenas 15 años cuando cogió un bajo por primera vez. Sintió algo que no había experimentado hasta el momento. Sabía que quería vivir con uno entre sus manos y eso le llevó a ser el centro de atención en los mayores escenarios de Irlanda junto a los «Beatles irlandeses», The Miami Showband. Sin embargo, también sería un objetivo de uno de los ataques terroristas más recordados del país. El documental de Netflix «ReMastered: The Miami Showband Massacre» llega a la plataforma para recordar su trágico destino, algo que ya ha hecho la plataforma con artistas como Bob Marley o Jam Master Jay, integrante de la banda de rap Run-DMC.

El tiempo pasaba y Travers seguía mejorando con el bajo. A los 24 años, se unió a The Miami Showband, la que sería una de las bandas más famosas y aclamadas de la época. Este grupo había llegado con el propósito de hacer olvidar a los jóvenes el conservadurismo en el que vivían y los conflictos armados que acechaban. Pero, apenas seis semanas después de que Travers se uniera, la mitad de la banda fue asesinada.

«Fuimos una de las principales amenazas para cualquiera que quisiera fomentar el sectarismo», aseguró Travers entonces a la prensa irlandesa. Los Showband estaban «mezclados». El grupo lo componían tres miembros del Norte y dos protestantes. A este grupo de jóvenes lo único que les importaba era la música, una pasión que les hizo dejar de lado las diferencias políticas que la isla en la que vivían sufría en aquel momento.

La población irlandesa lo aceptaba y les veneraba. A menudo pasaban controles fronterizos sin ningún tipo de problema. Los soldados, incluso, les pedían autógrafos. Así fue hasta el 31 de julio de 1975.

Durante aquella madrugada, cinco miembros de los Miami Showband regresaban a casa tras haber dado un concierto en el Castle Ballroom en Bainbridge, cuando su mini-bus fue asaltado en lo que parecía ser un punto de control militar. Hombres con uniformes del Regimiento de Defensa de Ulster (UDR) les ordenaron que salieran del vehículo y formaran fila. Entre ellos, había un hombre con acento británico que parecía estar a cargo. «Es el ejército británico», diría el trompetista Brian McCoy en un intento de tranquilizar a sus compañeros.

«Uniforme, para mí, significa ley y orden. Entendí que estaban allí para protegernos», aseguró Travers. Pero instantes después vieron como dos de estos soldados británicos colocaban una bomba en el vehículo, que terminó saltando por los aires.

Pese a que el tiempo ha pasado, Travers sigue convencido de que lo que intentaban era enmascarar el incidente bajo las siglas de la IRA y así presionar al gobierno irlandés para que selle la frontera. La noche no terminó ahí. McCoy fue ejecutado junto con el líder Fran O'Toole y el guitarrista Tony Geraghty. Uno de ellos llegó a suplicar por su vida, a los otros dos no les dio tiempo. Travers también recibió un disparo que le dejó malherido, pero el saxofonista Des Lee, nacido como Des McAlea, pudo huir en busca de ayuda.

Dos soldados al servicio del ejército británico y un exmilitar, todos pertenecientes a la UVF, fueron condenados por los hechos a cadena perpetua, aunque también liberados en 1998 como parte de una amnistía. Gracias a una reunión posterior con un representante de la UVF (Fuerza Voluntaria de Ulster), Travers creyó y trabajó por la reconciliación. Ayudó a fundar la Plataforma de la Verdad y la Reconciliación (TaRP, por sus siglas en inglés), cuya función era reunir a supervivientes de ataques leales y republicanos para enfrentar las semillas de la violencia que aún germinan en comunidades donde son comunes los ataques y amenazas de muerte.