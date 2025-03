Mario Casas: «Funciona decir que soy el de “Tres metros sobre el cielo”, pero eso no era un “biopic”»

Mario Casas y el director Paco Cabezas se conocieron hace diez años en el rodaje de « Carne de neón » y se enamoraron. Un amor de cine, literalmente, para alivio de los seguidores del actor y la carcajada que suelta Paco Cabezas cuando lo cuenta. «Eramos unos pipiolos pero teníamos todas las ganas de comernos el mundo, y creo que nos lo hemos comido», dice un cineasta que hoy es reconocido como uno de los nuevos talentos de la televisión en EE.UU. y que presume de haber dicho no a Steven Spielberg para rodar una serie que el rey Midas de Hollywood produce.

Lo hizo para regresar a España –«estaba hasta las pelotas de hacer cosas de extraterrestres, de guerras», dice con su contundente acento andaluz»– y volver a trabajar mano a mano con su amigo en « Adiós », la película que llega a las salas este fin de semana: «Estaba ya harto y me cayó este guion de la nada y supe que esta era la película que tenía que haber hecho hace tiempo. Una historia de mi barrio, de mi gente, con mucho flamenco...», dice Cabezas. Y nadie más que «su gente» que Mario Casas, que le dijo que sí antes incluso de leer el guion.

Así que juntos comenzaron a dar forma a esta historia de tragedia y dolor, de corrupción y miseria, en la que la niña pequeña del matrimonio que forman Mario Casas y Natalia de Molina fallece en medio de una trama de drogas y malas prácticas policiales en el corazón de las 3.000 viviendas de Sevilla. Pero ni la crudeza de las imágenes ni la pesadez de una jornada de entrevistas desdibuja la sonrisa al actor y su compinche en la dirección.

Un actor que acumula en los últimos años una media de dos películas por temporada, y en las que cada vez más acumula elogios de la crítica. Despojado ya de su papel de galán adolescente de sus primeras películas tras salir de «Los hombres de Paco», Mario Casas recuerda esos días sin darles importancia: « He llevado otra carrera que no tiene nada que ver con aquello . La gente que me conoce no me ve así. Pero eso es lo que funciona. Funciona decir que soy el de “Tres metros sobre el cielo”, pero eso no era un “biopic”... He intentado hacer cosas distintas, tengo 33 años y tengo que seguir creciendo para hacer personajes más adultos», confiesa el intérprete, a lo que Cabezas replica rápido. «Alguna chica ha visto “Adiós”, en la que Mario está muy delgado, y todavía dice que está muy guapo. ¡Me da rabia porque siempre está guapo! ». El protagonista tiene la clave: «Es que el personaje un galán. Uno de las 3.000 viviendas de Sevilla, pero un galán», remata.

«Sex symbol» o no, la realidad es que Mario Casas sigue en la pugna para despojarse de la etiqueta de sus inicios con el sueño del Goya al fondo. «Soñar sueño con más trabajo, con más papeles y que Paco me lleve a Hollywood. (Risas)... Y que “Adiós” esté en los Goya».