Vuelve el cine en pantalla grande, sin salas y desde el coche, dos meses después

Como aquella cuenta atrás de las películas en blanco y negro -cinco, cuatro, tres...- vive Carles Miralles las últimas horas antes de volver a encender este jueves el proyector de su autocine. Una cuenta atrás que comenzó, en realidad, hace dos meses, cuando las ... pantallas grandes de España se fundieron a negro por culpa del coronavirus. Ahora, con algunas zonas en la fase 1 de la desescalada, el « Drive-In» de Denia se convierte en el primer cine que vuelve a recibir público.

Será una reapertura con aroma de nostalgia, que no de palomitas. Una sesión doble pensada para el público familiar -las reposiciones de «Los minions» y «Parque Jurásico» - donde la butaca de la multisala se cambia por el asiento del coche. Y la cola para comprar refrescos se convierte en un pedido directo a la ventanilla. Sin contacto y con el mínimo riesgo. « Es el plan perfecto para estos días: te montas en el coche, ves dos películas, cenas sin cruzarte con nadie conocido y regresas a casa», cuenta Miralles por teléfono mientras el viento del Mediterráneo se cuela por el micrófono.

Pero ni la lluvia que encapota el cielo de Alicante puede con las ganas de autocine. Ya tiene vendidas un buen puñado de entradas, aunque con gran parte de la comarca trabajando espera que el fin de semana aumente la afluencia. «Estamos casi desbordados. Tenemos mucha ilusión, pero también mucha incertidumbre de ver cómo va a reaccionar el público», desgrana, mientras explica que la venta online está funcionando muy bien: «La gente tiene muchas ganas de volver al cine» .

El de Carles será el único abierto hoy en España. Y se ríe nervioso cuando lo piensa, aunque no por eso va a llenar su aforo. «Si pudiera llenar, siendo el único abierto, sí sería la leche», cuenta al tiempo que hace cálculos. Pero la norma dice que el aforo de los espectáculos culturales al aire libre en la fase 1 será de un máximo de 200 personas. Así que Carles solo puede vender el 20 por ciento de las mil que caben en su recinto. Pese a ello, confía en que los números cuadren en su negocio familiar, donde trabaja junto a su madre y dos empleados: «Rentable como tal... No va a haber pérdidas. Con 200 espectadores hablamos de cantidades justas, porque no todos los días vamos a llenar, pero confiamos en que con el servicio del bar nos vayan a salir los números», confiesa.

«Boom» de autocines

Cuenta el alicantino que el suyo es el autocine más antiguo de España. «Tiene 41 años, uno más que yo», y recuerda a los veinteañeros que saludaban a su padre al entrar siendo él un niño y hoy lo saludan a él con los nietos de la mano. «Todos los autocines que funcionan en España lo hacen porque quienes los llevan son los mismos propietarios que están ahí día tras día», analiza, para descartar que ahora haya un «boom» de nuevos autocines. «A nosotros nos visitan muchos que creen que esto es una inversión que va sola; pero no, esto es un negocio muy personal. La rentabilidad no es tanta, los que piensan que esto se llena cada día se equivocan», descubre.

Porque en Denia, como en los autocines El Sur de Muchamiel, (Alicante), el Star (Valencia), o los de Guecho y Gijón, la caja se llena sobre todo en la temporada estival. El sexto autocine abierto en España es también el más joven. El Auto RACE reabrirá en cuanto Madrid pase a fase 1 con la película «Grease», la misma con la que se estrenaron hace ahora dos años y medio. Sus fundadoras, Tamara Istambul y Cristina Porta, confían en convertir los 25.000 metros cuadrados de su recinto en el «lugar más seguro del mundo». Para eso han diseñado un pormenorizado plan para minimizar los riesgos de contagio. Aunque, como Carles teme, «siempre habrá un tonto que llame la atención». «Nos va a tocar controlar que la gente se comporte, que sea responsable, aunque eso no forme parte de nuestro cometido. Es una responsabilidad añadida. Pero si en 41 años no ha habido ningún problema, espero que no pase ahora», anima Carles. Porque confía, y con él el mundo del cine, en que cuando se ilumine la pantalla vuelva la magia. Y la normalidad.