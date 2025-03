'Malmkrog', tres horas y media con Vladímir Soloviev

A Cristi Puiu (Bucarest, 1967), director y guionista de 'Malmkrog' (2020), le marcó la lectura a principios de los años noventa del ensayo 'Los tres diálogos y el relato del Anticristo' , de Vladímir Soloviev (Moscú, 1853), ahora adaptado en un largometraje de tres horas y media que se estrena en muy pocos cines. Más que la lectura, al cineasta rumano le impresionó el encuentro, la experiencia, con el filósofo y teólogo ruso. El comunismo había caído. Él se había criado en una sociedad atea. Y empezó a creer. «No puedo responder en segundos a tu pregunta sobre el bien y el mal; es una larga historia», dice Cristi Puiu en videollamada con ABC.

Los aristócratas protagonistas de 'Malmkrog' discuten, en el mejor sentido del verbo, sobre lo humano y lo divino, sobre la europeidad y la otredad, sobre política y religión, sobre la guerra, durante una tensa velada (o unas, pues tiempo y temporal engañan) en una mansión de Transilvania al final del siglo XIX. El título del filme alude al nombre alemán del pueblo construido por los sajones.

«Para mí, cualquier cosa, ya sea un trabajo literario o una experiencia personal, puede desencadenar el interés por hacer una película», comenta Cristi Puiu , un habitual de Cannes, donde optó a la Palma de Oro por 'Sieranevada' (2016) y se llevó el Premio Un certain regard por 'La muerte del señor Lazarescu' (2005), ambas en Filmin. No se considera un experto de Vladímir Soloviev , a quien reinterpreta en 'Malmkrog' , ni le hace falta: «No creo que Terry Gilliam sea un experto en Cervantes . Hay académicos que sabrán muchísimo más sobre el trabajo de Soloviev . Desarrollé una relación personal, no con él como autor, sino con esta obra en concreto». El cineasta invita a leer, con tiempo y atención, 'Los tres diálogos'. Tres veces seguidas. No bromea. «Como decía Borges , es importante leer el libro, pero lo es más releerlo. Se trata de conocer al autor en un estado de espíritu diferente. Alguien se convierte en tu pariente. Es importante leer 'El extranjero' , de Albert Camus , y 'El castillo' , de Kafka , pero es muchísimo más importante releerlos».

También con el cine, con la cultura, e incluso con lugares que revisitar. «Cuando tú aterrizaste en este planeta, la vida, el mundo, ya estaba ahí. Solemos creer que lo entendemos, pero necesitamos una disciplina para conectar con lo que está pasando delante de nuestros ojos», comenta. «Todos esos productos culturales son regalos que recibimos por parte de nuestros ancestros; españoles, africanos, chinos… ¡No importa! Murieron y nos dejaron su herencia, y tú estás leyendo esta herencia y estás viviendo una experiencia», continúa el cineasta, que asegura no ser predicador, ni monje.

En 'Malmkrog' hay muchos diálogos, pero sobre todo monólogos. Los personajes cuentan largo y tendido historias de otros. «Sabemos una mierda sobre el mundo en el que vivimos, pero desarrollamos historias para intercambiarlas. Ganarán la carrera aquellos capaces de inventar las historias más entretenidas y lógicas sobre el mundo. No sabemos de qué está hecho. Tenemos algunas ideas, desarrollamos algunas hipótesis, pero solemos sacar rápidamente conclusiones por las ideologías a las que nos suscribimos».

Él no cree que ver una película tan larga como 'Malmkrog' sea «doloroso» (nadie lo dijo): «Si coges 'El Quijote', no te lo leerás en tres horas y media. Y no me estoy comparando con Cervantes , pero hay muchas experiencias que requieren una cantidad de tiempo diferente. Si vas a leer 'Los tres diálogos', no creo que lo hagas en tres horas y media. El mejor resultado de la película será invitar al espectador a que compre y lea el libro. La película funciona como un anuncio del libro; no un anuncio fácil, ni común».

Más temas:

Rumania

Cine