'Judas y el mesías negro': la traición que terminó con la asesinato del joven líder de los Panteras Negras La película, dirigida por Shaka King, es la apuesta afroamericana para llenar de política los Oscar, en los que ha irrumpido con seis nominaciones

María Estévez Los Ángeles Actualizado: 22/03/2021 14:43h

Dirigida por Shaka King, 'Judas y el mesías negro' entrelaza las historias de Fred Hampton, el joven activista y líder del Partido Pantera Negra que fue asesinado a tiros por la policía a los 21 años, y William O'Neal, su amigo personal y el hombre que lo traicionó. La cinta, nominada al Oscar, supone el reconocimiento para sus dos actores, Daniel Kaluuya y LaKeith Stanfield (Hampton y O’Neal, respectivamente), que se conocieron rodando la película 'Déjame salir'. «Sentí una responsabilidad emocional al sentarme con la familia de Hampton, incluido su hijo Fred Hampton Jr., quien participó en la película como consultor cultural. Todavía vivimos las repercusiones de lo que sucedió hace casi 52 años y con este papel defiendo su legado, que es el de muchos de nosotros», cuenta vía Zoom Kaluuya.

El actor leyó todo lo que encontró sobre los Panteras Negras para entender su mentalidad y su perspectiva. Al participar en esta historia, rara vez contada sobre la vida, el activismo y el asesinato final de Hampton por parte del FBI, el actor admite ser honesto con la realidad. «Dejé que el personaje me atravesara, sin inmiscuirme en su personalidad. Fue Hampton quien me poseyó y no al revés. Tuve una entrenadora de dialecto, Audrey LeCrone, que me ayudó a meterme en la mente del personaje desde su voz, porque hubo momentos en los que sentí estar en una obra de teatro ante la demanda de mis cuerdas vocales».

Con el estreno de la cinta, Kaluuya espera que los espectadores se sientan inspirados por Hampton. «Con suerte, instalan una clínica médica gratuita en las comunidades más pobres de Estados Unidos. A Hampton no se le define solo por su muerte, sino por su entrega a una comunidad necesitada. El reconocimiento debe ser hacia su vida y hacia su familia. Fred Hampton me ha hecho mejor persona, le agradezco su amor, su compasión, el amor propio que tenía y su entrega hacia la comunidad negra por la que nunca dejó de comprometerse. Fue un hombre brillante. A veces leo sus discursos al azar y me siento inspirado. Contar su historia me parece un privilegio. Es un honor. Me siento un loco humilde por el reconocimiento y los premios, pero se lo debo a Hampton. Ante todo estoy agradecido, porque cualquier galardón de Hollywood invita a que más personas se acerquen a ver la película y esta historia es el legado de Fred».

«Ser negro en EE.UU.»

Daniel Kaluuya y LaKeith Stanfield comparten una escena inolvidable en el clásico de terror político de Jordan Peele 'Déjame salir', en el momento cuando Stanfield grita el título de la película una y otra vez. «Estábamos deseando volver a trabajar juntos, y reconectamos a través de Zoom. Creo que ambos hemos dejado que nuestros espíritus hablen por nosotros», apunta Stanfield. Los protagonistas de 'Judas y el mesías negro' reconocen que sus vidas sufrieron una transformación al relatar la historia del líder de los Pantera Negra. «Un yo diferente surgió en el plató mientras interpretaba al magnético activista de Chicago. Cuando realmente comprendí lo que estaba en juego, los riesgos culturales que corríamos, creo que un yo diferente apareció», revela Kaluuya. Y LaKeith Stanfield dijo que sufrió ataques de pánico mientras representaba al traidor William O’Neal. «Todo el tiempo estuve en conflicto, preguntándome si estaba haciendo lo correcto interpretando a este personaje con humanidad», cuenta el actor de 29 años. Stanfield expresó que, pese a sus emociones al interpretar el personaje, le alegra que la película pueda destacar la historia de Hampton. «Ser negro en Estados Unidos significa que tu historia es, en líneas generales, tergiversada o no representada del todo y la única manera de mostrar nuestras historias es a través de películas como esta».

Shaka King, quien dirigió, coescribió y coprodujo 'Judas y el mesías negro', reconoce que Stanfield es un viejo amigo para quien escribió el personaje de O'Neal. «Como actor es impredecible, un actor honesto que se entregó por completo a un papel muy difícil». Fue O’Neal, un criminal de poca monta, quien se infiltró en los Panteras Negras y se convirtió en informante del FBI antes de su asesinato en 1969. En cuanto a Kaluuya, el realizador describe al actor nominado al Oscar como un hombre reflexivo. «Analiza cada detalle de la historia y siempre está dándole vueltas a las cosas. Para cualquier director es una suerte poder contar con un actor tan dedicado al personaje y a la narración. Es de las personas más reflexivas que conozco». En última instancia, King consultó al hijo de Hampton, Fred Hampton Jr., antes de empezar el rodaje de la cinta. «Puedo imaginar los errores y los inconvenientes que habríamos tenido de no haber estado ellos involucrados», termina el director.