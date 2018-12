José Luis Garci: «En España vivimos una situación extraña: se habla más del pasado que del presente»

Actualizado 27/12/2018 a las 00:52

Cuenta José Luis Garci que cuando Alfredo Landa expiraba sus últimas horas en el hospital, allá por 2013, soñaban con rodar una nueva entrega de «El crack», «aunque fuera en silla de ruedas». La muerte del actor se llevó la posibilidad de ver en pantalla qué le había deparado el futuro al terco investigador Germán Areta. Pero nada frena a Garci, ni siquiera sus propios augurios. Por aquel entonces, en el libro que firmaron un buen puñado de sus amigos, «Adictos al Crack», hacía una promesa en el prólogo: «No voy a volver a filmar ningún otro Crack». También en esa época anunció que se retiraba de la dirección tras estrenar «Holmes & Watson. Madrid Days». «Había decidido jubilarme, sin traumas. Jubilarse de júbilo, de disfrutar la vida», recordó ayer al teléfono desde su casa en Madrid. Pero todas las promesas las rompió cuando volvió a encontrarse con Mayte, viuda de Landa: «Sería bonito que hicieras lo de “El Crack”. A Alfredo le hubiera gustado», recuerda que le dijo la hoy también desaparecida Mayte. Entonces el director volvió a sus oficinas de Nickelodeón para empezar a levantar «Areta, investigación», y como no se podía imaginar el futuro de Germán Areta sin Alfredo Landa, se inventó un nuevo pasado, y escribió «El crack 0», el capítulo anterior de la estrenada en 1981.

Aunque a José Luis Garci la palabra precuela le parece «espantosa» -prefiere «antecedente»-, viajar a la juventud de Germán Areta era la única solución para retomar la historia. Estamos en 1975, en una Gran Vía cargada de coches sin etiqueta y de maleantes de medio pelo que fuman de lado en los bares de las calles traseras del centro de Madrid. Una capital en blanco y negro que busca su color, donde los hombres que protagonizaron las Transición empezaban a dar los primeros pasos entre bambalinas instantes después de la muerte de Franco. «No quiero contar mucho más del guión, porque si no para qué voy a hacer la película», ríe socarrón Garci, que sí confirma que es «una película humilde para lo que estamos acostumbrados hoy; es pequeña, como lo era “El crack”», recuerda, y narra una anécdota con la gracia del cuentista: «Cuando me decían que si yo hacía cine negro, respondía que con que me saliera gris marengo me conformaba».

Adiós a una generación

Con la incógnita del guion por delante, lo que se conoce, además de que se filma en blanco y negro, es el elenco. Encabezado por Carlos Santos -«que tiene el magnetismo que tenía Landa»- y acompañado de nombres de sobra conocidos como Miguel Ángel Muñoz, Macarena Gómez, Cayetana Guillén Cuervo, María Cantuel, Pedro Casablanc, Raúl Mérida... Todos con el reto de que Areta y «El Moro» cobren vida de nuevo sin que la sombra de Alfredo Landa y Miguel Rellán sea tan alargada como su leyenda.

Pero los actores no son los únicos que deben recuperar el espíritu de los grandes talentos de una generación que, de la mano de Garci, llegó a conquistar los Oscar. Es su primera película sin sus grandes colaboradores, algunos de los cuales se han ido en apenas dos años, como Gil Parrondo y Horacio Valcárcel... «Es un equipo joven, con muchas ganas y talento, pero es la primera vez sin Gonzalo Navarrete, Julián Mateos, además de los que ha dicho...», recuerda, y mantiene un silencio que rompe segundos después con una frase que es una losa: «Hacer una película es muy difícil».

Unas dificultades que, pese a todo, no quiebran el ánimo de Garci. «Todo se puede solucionar», dice en varias ocasiones durante la conversación cuando recuerda alguno de los problemas que han ido surgiendo, como cuando el Ministerio de Cultura no le dio la subvención, pese a cumplir con los requisitos, o cuando piensa en las complicaciones que tiene ajustar los tiempos para un rodaje corto de algo menos de seis semanas. Por eso no han descansado ni en Nochebuena ni en Navidad. A las 00.01 del 25 ya estaban en marcha rodando varias secuencias nocturnas. Y hoy, cuando este periódico llegue a los quioscos, estará todavía en el set esperando para grabar una toma al amanecer, «que hoy es a eso de las 08.05 y estará despejado», cuenta, para rememorar después otra de esas anécdotas maravillosas que se le escapan en cada frase: «Ahora con la tecnología puedes ajustar el plan de rodaje, antes parecíamos labradores, siempre mirando al cielo por si llovía o se ponían las nubes y nos estropeaban una toma exterior».

El frío de las noches de invierno no ha frenado al veterano director, que a sus 74 años sigue saliendo al cuadrilátero del rodaje con la bufanda roja que le «robó» a su hija pequeña Eva allá por 1974. Igual que John Ford rodaba siempre con una gorra de béisbol, Garci lo hace con la prenda que le dio suerte cuando aquel año salió a prisa de casa para ir a filmar el corto «Mi Marilín». «No encuentras una fotografía mía en un rodaje sin la bufanda», lanza como reto el cineasta.

La Transición, a escena

«Con la Transición, España subió de Segunda División a Primera. ¿Y ahora me van a decir que no fue importante?», dijo el director en la entrevista que concedió este verano a ABC Cultural. Pese a que «El crack 0» bordea esos momentos clave de la Historia de España, Garci no quiere hacer de la película un homenaje a la época. «En 1975 no sabíamos dónde íbamos a llegar. Imagínese que un personajue dice que después de eso va venir la Transición y luego la van a poner en duda», elucubra mientras suelta una carcajada. «Hay años clave en el siglo XX español. Uno es el 36, con el inicio de la guerra, el otro, 1975 con la muerte de Franco, y ahora estamos viviendo, creo, un final de época. Desde hace cinco o seis años, vivimos un momento de cambio, pero al estar en mitad de la ola te cuesta más trabajo verlo, pero hay un cambio muy grande a nivel de todo típo. Vivimos una situación extraña: se habla más del pasado que del presente», reflexiona.

Una época tan extraña que ha llevado al director que más y mejor ha reflejado las calles de la capital a no poder rodar en El Retiro porque el Ayuntamiento no le ha dado permiso. «Qué se le va a hacer, no se puede tener todo», repite de nuevo antes de contar que «“Los Crack” son muy madrileños. Es algo sentimental... Me encanta mi Madrid, es una ciudad estupenda, a ver si se puede rodar con falicidades... Es una promoción inmejorable, porque luego la gente se reconoce en esas tiendas, en esas calles...», sentencia.

Habrá que esperar a la primavera de 2019 para ver cómo ha quedado retratado ese Madrid, cómo Carlos Santos se ha imbuido del espíritu de Landa y, sobre todo, para reencontrarse con júbilo con un Garci que, por fortuna, ha renunciado a jubilarse.