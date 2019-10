Joaquin Phoenix, a la sombra del Joker de Heath Ledger: «Ni comía ni socializaba con nadie»

Actualizado 04/10/2019 a las 03:06

La mente de un sociópata como el Joker es, para la sociedad, una condena al fracaso. Un diagnóstico sin cura. Un hombre que abraza su psicosis olvidando su verdadera identidad, la del anónimo Arthur Fleck, entregándose por completo a su paranoia: «Este es un hombre enfermo, pero en mi forma de entenderlo, veo a alguien que ha sufrido un gran trauma y que nadie se ha molestado en escuchar. Se han dedicado a medicarle hasta el punto de ingerir siete pastillas diarias -cuenta el protagonista, Joaquin Phoenix-. Investigué los efectos secundarios de esos medicamentos y no son precisamente fáciles de llevar. Personalmente, no veo a Arthur como un enfermo mental sino como un narcisista. En su cabeza existe una idea de su lugar en el mundo y hace lo posible por alcanzarla». Así presenta a su personaje un entregadísimo Joaquín Phoenix, que llegó a adelgazar hasta el límite para encontrar la forma de moverse del villano.

La cinta relata la historia de Arthur Fleck, un comediante frustrado que se ve sumergido en la locura hasta hundirse en la oscuridad más extrema. Es el contraste entre el humor y la violencia lo que atrae a los actores a representar este papel desde el nacimiento del cómic de DC. Joaquin Phoenix, como Jack Nicholson, Heath Ledger o Jared Leto, se mete en la piel de un personaje sumamente atractivo para aquellos que buscan sustancia en sus interpretaciones y no tienen miedo a perderse en espacios habitados por la locura. «No sabría explicar por qué nos gusta tanto este personaje. A mí me atrajo su irreverencia hacia todo aquello que muestra, aunque imagino que cada actor lo apreciara según su perspectiva», explica Phoenix.

Una difícil aproximación

«La primera semana de filmación fue complicada porque no sabía cómo interpretarlo, me aterrorizaba la idea. Luego, después de la primera secuencia, empecé a entenderlo cuando me vestí de Joker». explica el actor.

Frente a él, el director y guionista, Todd Phillips, cuenta cómo vivía esta obsesión por contar los orígenes del villano de DC. «Mi meta nunca fue introducir a Joaquin en los cómics, era meter los cómics en el mundo de Phoenix», confesaba en el Festival de Toronto. Un reto que el propio actor llenó de obstáculos: «Cuando me ofrecieron el papel les dije que no lo haría, aunque no voy a negar que me intrigan este tipo de personajes. Cuando me reuní con el director, me mostró muchos vídeos sobre cuál era su idea de la risa, que era lo más doloroso del personaje, y desde esa idea fui moldeando el papel», cuenta.

De mimo a payaso

Maquillarse de blanco no era una novedad para Phoenix, que ya había trabajado como mimo en sus primeros pasos como actor. Una carrera en la que ha sido reconocido por la obsesión con la que se entrega a sus personajes, algo que por supuesto ha repetido aquí: «Nunca sentí, durante el rodaje, que me desprendiera de su presencia. Dormía tres horas cada noche durante los meses de rodaje, no podía ni salir a comer, y no socialicé con nadie. La única persona con la que interactué fue con el director. El Joker se convirtió en mi mundo, y eso fue lo mejor para mí. Me gusta trabajar así», dijo ante la prensa, que no podía dejar de recordar la tragedia de Heath Ledger.

Tanta fue la pasión que puso Phoenix para interpretar el papel de este payaso triste que perdió tanto peso que creyó que iba a volverse loco. Por no hablar del baile que realiza ante cada acto cargado de odio y violencia: «Cuando empecé a investigar, decidí hacerlo a mi manera. Aprendí baile y contorsionismo, y no dejé que ninguna interpretación previa o ningún cómic me influyera. Tuve libertad para encontrar mi versión del Joker», sentencia.

Así, Arthur Fleck termina por convertirse en un criminal psicótico que no hace más que reír a la hora de torturar y asesinar a sus víctimas. Es precisamente ese punto, el de hacer «sexy» la violencia, lo que ha desatado las críticas en Estados Unidos, un país que sufrió un ataque en un cine con un hombre vestido de Joker. «No es la responsabilidad del director enseñar moral al público, o la diferencia entre el bien y el mal, eso, para mí, es obvio. Si alguien tiene ese nivel de perturbación pueden encontrar una influencia en cualquier lugar, la verdad, uno no sabe cuál puede ser el desencadenante de un perturbado y uno no debe autocensurarse por no provocar», explica Phoenix ante el escándalo en su país. Por su parte, Todd Phillips, que se ha levantado de alguna entrevista cuando le han preguntado por la violencia y ha cancelado las entrevistas en la alfombra roja del estreno, fue recompensado en el Festival de Venecia con el galardón a mejor película. Es posible que en Europa la taquilla de esta cinta sea mejor que en Estados Unidos.

Un nuevo mal

Así, el antagonista de Batman se desenvuelve dentro de su propia película de orígenes mientras se desentiende del ambiente del cine de aventuras de los superhéroes para navegar por las aguas del thriller y el terror con muchos mensajes políticos en su interior. «No pienso en el aspecto político, ni en los mensajes. A mí me gusta retar a la gente con mis interpretaciones y no creo que Todd estuviera intentado mandar un mensaje político. Hay preguntas sin respuestas, mostramos una realidad que necesita la participación de la audiencia. Cada uno va a recibir este filme desde su perspectiva y la motivación de cada personaje va a ser entendida de forma diferente para cada uno», sentencia Phoenix, algo cansado de las críticas veladas a un personaje que ha puesto en alerta a la Policía de Estados Unidos.