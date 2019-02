Jesús Vidal, el ganador del Goya que conmovió con su discurso

Actualizado 05/02/2019 a las 02:20

«Señores de la Academia, han distinguido a un actor con discapacidad, no saben lo que han hecho. Ahora solo se me ocurren tres palabras: inclusión, diversidad y visibilidad». Con este inicio plagado de emoción comenzó Jesús Vidal, premio al Mejor actor revelación, un discurso que ya forma parte de la historia de los premios Goya. No solo porque se trate del primer «cabezón» que recibe una persona con discapacidad sino por el valor reivindicativo de las palabras que pronunció. «Este trabajo representa también a mis nueve compañeros del equipo 'Los Amigos'», añadió el galardonado.

Días después de la gala, sus palabras siguen emocionando a gran parte del país, que tiene, queriendo o no, sus palabras en sus teléfonos móviles. Su discurso se ha hecho viral. Pero ¿quién es?

Jesús Vidal (1975) recibió hace apenas unos días el premio Goya al Mejor actor revelación. Lo consiguió gracias a su primer papel en el cine: Marín, uno de los jugadores de «Campeones». El hipocondríaco y algo plasta. Sí, ese. «Tiene muy poco de mí o yo muy poco de él», explicó Jesús Vidal al redactor de ABC Jesús Morillo tras la gala. «Yo no soy una persona hipocondríaca ni que le den miedo los aviones, que, es más, me encantan. Y, sobre todo, Jesús Vidal es una persona que es ciega, no tiene una discapacidad tipificada como intelectual».

La determinación de ser actor tardó en llegar, pero el amor por el deporte, como el que siente Marín, siempre estuvo ahí. Vidal se convirtió en un gran seguidor de la Real Sociedad desde el instante en el que su padre le compró una equipación completa, cuando apenas tenía «7 u 8 años». Con el tiempo, el leonés se licenció en Filología Hispánica, pero terminó haciendo un máster de periodismo en la Agencia Efe allá por 2008. Vidal realizó unas prácticas en su sección favorita: deportes. «Recuerdo especialmente un día en la redacción cuando saltó el dopaje del ciclista italiano Riccardo Riccó y me tocaba hacer los avances de la noticia», dijo en una entrevista con Efe. Aunque ya no ve los deportes desde el punto de vista informativo, sigue siendo un fiel seguidor del ciclismo y un forofo confeso de la Real Sociedad de los Boston Celtics de la NBA.

Desde la redacción de @EFEDeportes, donde hizo prácticas en su día, enviamos nuestra más sincera felicitación a Jesús Vidal por la consecución del #Goya a mejor actor revelación por la película #Campeones



📽️Os dejamos un vídeo de su visita a EFEDeporteshttps://t.co/7bS4NxnxmA — EFE Deportes (@EFEdeportes) 3 de febrero de 2019

Cualquiera diría que la profesión de periodista es más que un gran reto para Vidal, que tiene discapacidad visual ya que solo cuenta con un 10 por ciento de visión. Pero parece que el leonés no sabe qué significa esa palabra. «No hay obstáculo que se le haya puesto por delante», aseguraba su hermana María José a la agencia Ical tras la gala. Un ejemplo de ello es que Vidal finalmente se arriesgó y decidió dedicarse a su verdadera vocación. «Siempre he llevado la vocación de actor en la sangre, aunque fuera de manera amateur hasta hace cinco años, cuando decidí dar el salto al profesionalismo», aseguró.

Vidal, en Anoeta -EFE

Ahora, tras ganar el Goya como Mejor actor revelación, Jesús Vidal mantiene dos objetivos claros. Aspira a seguir su carrera como actor, pero lo que realmente quiere es seguir creciendo como persona. «Tengo un proyecto muy bonito que empieza mañana, que es levantarme y procurar crecer como actor y como persona, así cada día. A partir de ahí, tengo pensado seguir haciendo teatro y más cine. Y me gustaría probar en alguna serie, porque creo que es un trabajo distinto y me va a hacer crecer».

Aunque también tiene una cita muy importante señalada en el calendario. Jesús Vidal será el encargado de hacer un saque de honor en Anoeta, el campo de su equipo favorito, la Real Sociedad. De momento, ya le ha metido un tanto a la discriminación. «Con ellos, hemos conseguido cambiar la palabra discapacitado por campeones», aseguró Fesser durante la gala.