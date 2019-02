Actualizado 07/02/2019 a las 01:01

¿Se imagina inventarse una vida para poder cumplir el sueño de su vida? La ambición por el poder muchas veces no tienen límites y eso es lo que sucede con la protagonista de «Jefa por accidente», la última comedia de Peter Segal y cuyo elenco lidera Jennifer Lopez en el papel principal.

En la cinta, que llega este viernes a los cines, J-Lo da vida a la insaciable Maya Vargas, una mujer que celebra su 43º cumpleaños con un deseo: un ascenso en su trabajo. Y es que después de quince años en la exitosa tienda Value Shop, los seis últimos como encargada, la protagonista ambiciona dirigir el establecimiento con el que cuenta su empresa en el cosmopolita distrito neoyorquino de Queens.

Pese a ello, sus deseos se hacen trizas cuando sus jefes optan por contratar para el puesto a otra persona: un hombre con un título universitario que echa por tierra las ambiciones de Maya, que pese a su contrastada experiencia apenas cuenta con formación académica. Incapaz de encontrar consuelo en los consejos de su novio, Troy (interpretado por Milo Ventimiglia) y su mejor amiga, Joan (a la que da vida Leah Remini), la mujer busca reinventarse y superar su frustración al conseguir una entrevista laboral en una exitosa firma, Franklin & Clarke.

Desde su primer contacto con la marca, Maya consigue llamar la atención del presidente de la empresa, Anderson Clark (interpretado por Treat Williams), aunque no tanto de su hija, la exitosa joven Zoe (Vanessa Hudgens). En paralelo, el sobrino de la protagonista le regala por su cumpleaños una nueva identidad por Internet, según la cual la mujer ostenta un título en la exclusiva Escuela de Negocios Wharton, de la Universidad de Pensilvania, domina idiomas como el mandarín y ha servido en el Cuerpo de Paz. Nada de ello es real, pero ayuda a Maya a conseguir el trabajo.

Zoe, no obstante, no se fía de la protagonista, a la que tratará de desacreditar constantemente durante el filme. Pese a ello, Maya parece más que un simple currículum, y sus años de experiencia en Value Shop se aliarán con ella para ayudarla a salir de más de un entuerto. ¿Qué sucederá? ¿Estallará todo por los aires? ¿Conseguirá la protagonista salirse con la suya y controlar sus carencia con su labia, trabajo y buen hacer? La respuesta, a partir de este viernes en los cines, en «Jefa por accidente».