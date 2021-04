Dos Jedi transexuales y no binarios, la última incorporación al universo 'Star Wars' Terec y Ceret, a los que Disney acaba de presentar para «ampliar la representación en una galaxia muy lejana», aparecen actualmente en el cómic 'The High Republic'

Stephen Hawking publicó poco antes de morir que el universo, lejos de ser infinito, es «razonablemente liso y globalmente finito». No debía conocer el genio de la Física el universo de 'Star Wars', que no solo es ya inabarcable sino que no deja de crecer. De la mano de Disney y Marvel, propietarios de la idea original de George Lucas, las historias de 'Star Wars' siguen expandiéndose a través de las series, las películas y los cómics.

Lo último que se ha sabido viene precisamente de las novelas gráficas. A mediados de esta Semana Santa, la compañía publicó una nota en la que daban la bienvenida a su mundo galáctico a dos nuevos personajes, Terec y Ceret, a los que presentó como «Jedi transexuales no binarios».

Los Jedi Terec y Ceret aparecen actualmente en el cómic 'The High Republic', de Marvel. «Apoyamos las vidas trans y nos comprometemos a ampliar nuestra representación en una galaxia muy lejana», dijo Disney en un comunicado el pasado miércoles, aprovechando que en EE.UU. era el «día de la visibilidad trans».

'The High Republic' es una serie de cómics escrita por Cavan Scott que comenzó a publicarse el 6 de enero de 2021. En el primer texto sobre la historia que recogen las páginas de 'The High Republic' se puede leer, según recoge el fandom de 'Star Wars, la siguiente introducción: «La galaxia se encuentra en paz, gobernada por la gloriosa REPÚBLICA y protegida por los nobles y sabios CABALLEROS JEDI. Como símbolo de todo lo que es bueno, la República se encuentra a punto de lanzar el FARO STARLIGHT en las profundidades del Borde Exterior. Esta nueva estación espacial servirá como faro de esperanza para aquellos que lo necesiten...».

El universo de Star Wars no fue muy proclive a sumar personajes LGBT en sus guiones, aunque en el ' Episodio IX - El ascenso de Skywalker' sí se vio un beso entre Larma D'Acy (Amanda Lawrence) y la piloto Wrobie Tyce (Vinette Robinson), lo que supuso la primera representación gay en una película de Star Wars. Antes, en 2016 y 2018, otros dos personajes no binarios, Eleodie Maracavanya y Taka Jamoreesa, aparecieron en las novelas galácticas.