Jane Fonda, la actriz que compagina los rodajes y las protestas

Actualizado 14/10/2019 a las 16:13

La actriz Jane Fonda (82 años) fue arrestada el pasado viernes en las escalinatas del Congreso de Estados Unidos junto con un grupo de manifestantes que reclamaban decisiones del Gobierno para contrarrestar el cambio climático. Esta actitud no ha sorprendido a nadie. El compromiso político de la actriz se remonta a los años cincuenta, durante la administración Eisenhower; una faceta que nunca ha abandonado.

Jane Fonda promete seguir ocupando titulares. Lejos de amedentrarse, la intérprete dejó claro que repetirá esta reivindicación en las puertas del Congreso durante los próximos 14 viernes, coincidiendo con las semanas que pasará en la ciudad rodando la nueva entrega de «Grace y Frankie» (Netflix). «Voy a usar mi cuerpo, que es ahora en cierto modo famoso y popular por la serie que voy a hacer en el Distrito de Columbia, y vamos a tener una manifestación cada viernes», declaró a «The Washington Post».

Pese a que Jane Fonda y el resto de detenidos fueron puestos en libertad poco después, pesan los cargos de «agruparse, obstruir e incomodar» en el acceso al Congreso. «Vamos a incurrir en la desobediencia civil y vamos a ser arrestados cada viernes», respondió la actriz. Fonda asegura que estas protestas han sido inspiradas por Greta Thunberg, la joven sueca de 16 años que ha incitado huelgas de estudiantes en todo el mundo para reclamar atención hacia el problema del cambio climático.

Jane Fonda getting arrested at a climate change protest? We stan pic.twitter.com/bqqNuykrDF — rjhours (@rjhours) October 11, 2019

«Greta ha dicho que tenemos que actuar como si la casa se estuviera quemando. Llamaré estas protestas el 'simulacro de incendio de los viernes'», dijo. «Ustedes no lo ven, pero tengo una armadura que me protege (...). Tengo 82 años. No hay nada que puedan hacerme. No importa lo que hagan», añadió Jane Fonda.

No es la primera vez que Jane Fonda saca su compromiso político a pasear. Para recordar la primera vez que la intérprete levantó su puño como señal de protesta hay que remontarse hasta la presidencia de Dwight D. Eisenhower. Se implicó con aquellos que trabajaban a favor de los derechos civiles. También se sumó a las protestas contra la guerra de Vietnam. Su implicación fue tal que, junto a otras celebrities como Bob Hope, realizó una gira para concienciar a los soldados estadounidenses de lo que estaba por venir. Incluso viajó hasta Hanoi para pedir el cese del conflicto. Las formas no fueron las más adecuadas.

De hecho, Fonda se ha disculpado en repetidas ocasiones por los escándalos que protagonizó. En 1988, 16 años después de su viaje a la capital vietnamita para pedir el cese del conflicto, difundió su arrepentimiento por «la falta de juicio y tacto» cuando permitió que le fotografiasen una batería antiaérea. Otros 17 años después de esa disculpa, Fonda cuidaba las palabras con las que se retracta de nuevo de aquellos hechos. «Si me utilizaron, yo dejé que pasara. Fue mi culpa y he pagado y continúo pagando un alto precio por ello», escribió en su autobiografía «My Life So Far».

«Hanoi Jane», como la apodaron los conservadores, sigue arremetiendo contra esos que la atacan ideológicamente, «para propagar su forma de ver el mundo, estrecha y de derechas». Contra ellos habla igual de combativa que siempre en un discurso que se hace eco de los diarios que escribió durante su viaje a la capital de Vietnam del Norte (Hanoi) y que motivó la investigación de la CIA, «la primera vez que la Agencia Central de Inteligencia admitió abrir las cartas de un ciudadano estadounidense».

Derechos civiles, los nativos americanos, Vietnam, Irak o el conflicto palestino israelí son algunos de los temas que la actriz ha reivindicado. Pero la protagonista de «El síndrome de China» también ha levantado la voz a favor del feminismo, ha participado en campañas contra la violencia de género y ha creado el Jane Fonda Center for Adolescent Reproductive Health, un espacio donde los adolescentes pueden acudir si tienen cualquier problema que involucre su salud reproductiva.

Ahora, sus preocupaciones se centran en el cambio climático, y se unirá a «celebridades, científicos, economistas y personas de las comunidades afectadas» para protestar en su contra. Fonda sostuvo que «el cambio se nos viene, sea por diseño o por desastre». «Un 'Nuevo Acuerdo Verde' que suponga una transición y el abandono de los combustibles fósiles proporciona el diseño», agregó, en referencia al New Deal que el presidente Franklin D. Roosevelt puso en marcha en la década de 1930 para lidiar con la Gran Depresión.

«Dicen que no es realista, dicen que es socialismo», continuó Fonda. «Eso es lo que dijeron acerca del New Deal de Roosevelt, y así fue que conseguimos el Seguro Social y una clase media».