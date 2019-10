James Eagan Holmes, el estudiante que utilizó a Joker para asesinar a 12 personas

Actualizado 04/10/2019 a las 13:16

James Eagan Holmes, de 24 años, entró por la salida de emergencia de la sala 9 del cine Century 16, en la localidad de Aurora, en Colorado, armado hasta los dientes. Vestía un chaleco antibalas, una máscara de gas y un casco en un intento de protegerse de las represalias que pudiera tener la matanza que tenía en mente. Iba armado hasta los dientes. Esa noche, la del 20 de julio de 2012, se estrenaba «El caballero oscuro: la leyenda renace», y él quería ser el villano.

Abrió dos botes de gas. La humareda causó confusión entre los asistentes al pase. A modo de advertencia, descargó varias ráfagas de fusil al techo. Se situó justo debajo de la gran pantalla que presidía la sala. Entonces, comenzó a avanzar por el habitáculo, desde la primera hasta la última fila. Disparó a 71 espectadores, y abatió a aquellos que trataron de huir. «No quieres creer que es real, pero lo es», dijo Jacob King al diario «The Denver Post», recordando que un principio asoció el sonido de las balas como parte de la película.

La Policía tardó apenas dos minutos en llegar al lugar de los hechos. Las propias víctimas fueron las que alertaron de lo sucedido a través del número de emergencias. Al llegar, varios agentes se quedaron rodeando el edificio. Fueron ellos los que vieron a un joven que, junto a un coche blanco, se quitaba el casco y se desajustaba un chaleco antibalas. Pensaban que era uno de ellos hasta que dijo: «Soy el Joker».

Murieron 12 personas y otras 59 tuvieron que ser atendidas por heridas de diversa consideración. Estos datos la incluyen entre las matanzas más sangrientas de Estados Unidos. Incluso tiene su propio nombre: la Masacre de Aurora. Los aficionados al cine no consiguen quitársela de la cabeza, especialmente ahora que se estrena el «Joker» de Joaquin Phoenix. En Estados Unidos ya informaron de que reforzaría la seguridad de las salas mientras la película estuviera en cartelera.

El Ejército estadounidense emitió una alerta interna sobre «tiroteos potenciales» y la Policía de Los Ángeles ha anunciado que sus agentes tendrán «mayor presencia y visibilidad» en las salas. Pero no son las únicas medidas que se han tomado. Una de las mayores cadenas de cines en Estados Unidos, Landmark, ha prohibido a los asistentes que acudan a las proyecciones vestidos con cualquier disfraz, con la cara pintada o usando máscaras o armas de juguete.

¿Dónde está?

James Eagan Holmes se encuentra actualmente en prisión, y sin previsión de salir de ahí ya que carece de posibilidad de libertad condicional. El juicio, además de mediático, fue todo un reto para sus abogados. Holmes se puso ante el tribunal tras varios intentos de suicidio. Se esperaba que sus abogados presentasen desde el primer instante una declaración de disminución de la capacidad, pero tardaron en decidir si hacerlo o no presionados por la masiva documentación que existe sobre el caso.

El 27 de marzo de 2013, los abogados de Holmes dijeron que se declararía culpable para evitar la pena de muerte, oferta que los fiscales no querían aceptar. Durante dos años, Estados Unidos vio cómo James Eagan Holmes jugaba un papel en el que se refugiaba en la demencia y no mostraba demasiadas muestras de arrepentimiento. Finalmente, el 16 de julio de 2015, Holmes fue declarado culpable de 165 cargos, incluido asesinato en primer grado, después de 11 semanas de juicio, los argumentos de 250 testigos, la muestra de 1.500 fotografías y la proyección de 24 horas de vídeo. Lo que se tradujo en cadena perpetua y no pena de muerte.

Un joven inexperto

Un joven de 24 años y sin antecedentes provocó que, durante los siguientes meses, los cinéfilos dejasen de ir a las salas de cine (o lo hicieran aterrados). Obtuvo todo su arsenal de forma legal, en distintas ocasiones. Se hizo con dos pistolas Glock 22, una escopeta Remington 870 y un fusil semiautomático tipo AR-15 en tres tiendas distintas, para no levantar sospechas. Apenas cuatro meses antes de la masacre, Holmes compró 3.000 balas para las pistolas, 3.000 balas para el AR-15 y 350 cartuchos para la escopeta por internet. ¿No era munición suficiente para levantar sospechas?

Holmes nunca llegó a unirse a ningún club de tiro, aunque sí que solicitó entrar en el de Byers, Colorado, a través de un e-mail. El propietario, Glenn Rotkovich, le llamó varias veces para invitarlo a una orientación obligatoria, pero sus llamadas terminaban siempre en su buzón de voz. Por lo que pudo oír en la grabación, describió a Holmes como «raro y friki». «En retrospectiva, en caso que hubiese visto las películas, tal vez diría que era como el Joker», dijo Rotkovich. «Era alguien que trataba de ser lo más raro posible». Sin embargo, aquellos que estuvieron a su alrededor no fueron capaces de verlo y eso que Holmes se encontró con al menos tres profesionales en salud mental en la Universidad de Colorado antes de la masacre.