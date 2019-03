El Instituto del Cine Madrid, patrocinador de FIBABC 2019

Actualizado 18/03/2019 a las 15:29

En estos días se ha firmado un acuerdo entre el Instituto del Cine Madrid y nuestro diario para que este prestigioso centro de formación sea uno de los principales patrocinadores de la IX edición del Festival Iberoamericano de Cortometrajes de ABC.es (FIBABC). El Instituto del Cine Madrid es una escuela que se define por una importante dedicación a la enseñanza práctica. En sus aulas se han formado muchos de los guionistas, directores, montadores, maquilladores, directores de fotografía o actores que actualmente trabajan en las principales series o películas que se producen en España. Sus alumnos disponen de los mismos equipos técnicos (cámaras, iluminación, sonido, etc.) con los que se trabaja en la industria audiovisual, y se forman en instalaciones profesionales (platós, cabinas de montaje; salas de sonido, de ensayo, de maquillaje, etc.). Este centro fue creado en 2002 y, en 2017, puso en marcha el Instituto del Cine Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria.

Por su parte, FIBABC se ha consolidado como uno de los certámenes de cine online más prestigiosos del mundo. Sin duda es uno de los mejores escaparates para publicitar marcas que aspiran a calar hondo en un amplio sector del público, joven y no tan joven, de España y del ámbito iberoamericano en general. Este año FIBABC volverá a contar con tres secciones oficiales. La más novedosa, creada en 2018, es la sección oficial destinada a todos aquellos, profesionales de la imagen o no, que sean capaces de contar en no más de 60 segundos una historia cómica, dramática, documental, experimental, homework… Para ello pueden utilizar cualquier tipo de soporte y enviar cuantos vídeos consideren oportuno. Aunque tanto los concursantes como las piezas, al igual que en ediciones anteriores, deberán cumplir y ajustarse a los requisitos estipulados en las Bases de Participación. Dichas Bases se publicarán en la web de FIBABC a comienzos del próximo mes de septiembre, tras la presentación del certamen en el Instituto del Cine Madrid. En esas fechas quedará abierto el proceso de inscripciones y poco después los internautas podrán ver, votar y comentar las obras seleccionadas en el Festival, uno de los más esperados del año a ambos lados del charco. Además del Concurso 60 segundos, las históricas secciones oficiales del Festival del Cortometrajes y del Certamen de i-Cortos volverán a mostrar lo mejor del cine corto iberoamericano de los últimos dos años. Está previsto que en FIBABC se entreguen premios por valor de más de 10.000 euros.

En los últimos años actores de la talla de Julián López, Belén Rueda, José Sacristán, Sergio Peris-Mencheta, Natalia Millán, Karra Elejalde, Maggie Civantos o Ricardo Gómez (Cuéntame) han participado con distintos trabajos en nuestro festival. Asimismo, han sido Jurados de FIBABC, entre otros,Emma Suárez, Juana Macías, Daniel Sánchez Arévalo, Eduardo Chapero-Jackson, Malena Alterio o Claudia Llosa. Los miembros de los Jurados no se desvelarán hasta pocas fechas antes de las reuniones de los mismos.

El pasado año participaron en FIBABC más de 1000 obras llegadas de más de 20 países de Latinoamérica. Además de España, los países que más obras enviaron al Festival fueron: México, Argentina, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Brasil y Costa Rica. En 2018 el Premio de Honor FIBABC al Personaje Audiovisual del Año lo recibió el actor Álvaro Morte («La casa de papel», «El embarcadero»).