El Instituto del cine de Madrid, nuevo patrocinador de FIBABC

Actualizado 12/07/2018 a las 19:36

La nueva edición de FIBABC calienta motores. En estos días se ha firmado el acuerdo de colaboración entre el Instituto del Cine Madrid y nuestro diario. El Instituto del Cine Madrid es una escuela de cine que se define por una importante dedicación a la enseñanza práctica. Como resultado de esa orientación, en los Premios Goya de 2018, por ejemplo, hubo 23 ex alumnos o profesores que participaron en las películas que estuvieron nominadas. En sus aulas se han formado muchos de los guionistas, directores, montadores, maquilladores, directores de fotografía o actores que actualmente trabajan en las principales series o películas que se producen en España. Sus alumnos disponen de los mismos equipos técnicos (cámaras, iluminación, sonido, etc.) con los que se trabaja en la industria audiovisual, y se forman en instalaciones profesionales (platós; cabinas de montaje; salas de sonido, de ensayo, de maquillaje, etc.). Este centro fue creado en 2002 y, en 2017, puso en marcha el Instituto del Cine Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria.

Por su parte, FIBABC se ha consolidado como uno de los certámenes de cine online más prestigiosos del mundo. Sin duda es uno de los mejores escaparates para publicitar marcas que aspiran a calar hondo en un amplio sector del público, joven y no tan joven, de España y del ámbito iberoamericano en general. Este año habrá en FIBABC una nueva sección oficial destinada a todos aquellos, profesionales de la imagen o no, que sean capaces de contar en, no más de 60 segundos, una historia cómica, dramática, documental, experimental, homemade… Para ello pueden utilizar cualquier tipo de soporte y enviar cuantos vídeos consideren oportuno. Aunque tanto los concursantes como las piezas, al igual que en ediciones anteriores, deberán cumplir y ajustarse a los requisitos estipulados en las Bases de Participación. Dichas bases se publicarán en la web de FIBABC a comienzos del próximo mes de septiembre, tras la presentación del certamen en el Instituto de Cine Madrid. En esas fechas quedará abierto el proceso de inscripciones y poco después los internautas podrán ver, votar y comentar las primeras obras seleccionadas en el Festival, uno de los más esperados del año a ambos lados del charco.

Hugo Silva participó en FIBABC 2017 con "Super Cool", corto que dirigió el propio actor -

Además del Instituto del Cine de Madrid, la VIII Edición del Festival Iberoamericano de Cortometrajes de ABC.es (FIBABC) estará patrocinada por Ironica Tea y otras firmas que se harán públicas en las próximas fechas. El patrocinio de Ironica obedece al compromiso de esta marca por fomentar la actividad artística como parte de la vida saludable por la que apuesta. Los tés e infusiones premium de Ironica (cuenta con más de ciento veinte referencias de todos los países productores del mundo) son naturales, de hoja, sin aditivos químicos ni aromatizantes artificiales. Todo un lujo asiático en un festival latino. Como colaboradores estarán nuevamente Laserfilm empresa dedicada al subtitulado de películas, y Promofest, una de las distribuidores de cine con mayor número de obras de España.

En los últimos años, actores de la talla de Belén Rueda, José Sacristán, Sergio Peris-Mencheta, Natalia Millán, Karra Elejalde, Maggie Civantos (protagonista de Las chicas del cable y Vis a Vis) o Ricardo Gómez (Cuéntame) han participado con distintos trabajos en nuestro festival. Asimismo, han sido Jurados de FIBABC, entre otros, Emma Suárez, David Pinillos, Daniel Sánchez Arévalo, Eduardo Chapero-Jackson, Malena Alterio o Claudia Llosa. Los miembros de los Jurados no se desvelarán hasta pocas fechas antes de las reuniones de los mismos.

En 2017 participaron en FIBABC más de 1000 obras llegadas de más de 20 países de Latinoamérica. Además de España, los países que más obras enviaron al Festival fueron: México, Argentina, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y Costa Rica. En 2017 el Premio de Honor FIBABC a toda una carrera lo recibió el actor y director Santiago Segura de manos de Pablo Carbonell. Este año está previsto que otro gran director del cine español reciba el galardón.