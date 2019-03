El infierno físico que padece el actor que da vida a Hagrid en Harry Potter

Actualizado 15/03/2019 a las 13:17

Robbie Coltrane, el intérprete que da vida al entreñable Rubeus Hagrid de Harry Potter, vive una pesadilla debido a la osteoartritis que le tiene postrado en una silla de ruedas a la espera de una intervención quirúrjica en su rodilla izquierda, según cuenta el «Daily Mail».

El actor, de 68 años y 1'85 metros de altura, saltó a la popularidad tras interpretar al amigable mitad humano mitad gigante que lleva por primera vez a Harry Potter al colegio de Hogwarts.

Según los medios británicos, Robbie Coltrane padece un «dolor constante» en las rodillas que le impide hacer una vida normal. De hecho, el pasado lunes tuvo que pedir asistencia cuando se alojaba en un hotel de Londres porque no podía dar ni un solo paso. La salud del actor preocupa a sus seguidores y a la prensa de Reino Unido, que no ha dejado de publicar informaciones e imágenes del intérprete. El diario «The Sun», citando a una fuente anónima, informó que «Robbie ha tenido un dolor constante durante años» y que «su rodilla se está deteriorando constantemente».

Obesidad preocupante

Hace tres años, el actor reveló que los médicos le dijeron que tenía que perder 45 kilos o que corría el riesgo de quedarse inválido porque sus articulaciones no podían soportar tanto peso. «Tuve una operación exploratoria y descubrieron que no me quedaba nada de cartílago en mi rodilla izquierda», contó el actor en 2016.

«No puede andar sin ayuda, y está en una silla de rueda hasta que le realicen la operación en la rodilla», informa «The Sun». Una operación tan delicada y con un procedimiento tan novedoso que tendrá que viajar a Estados Unidos para que traten de reparar su dolencia. «Es muy frustrante para él, pero realmente está esperando volver a ponerse en pie después de la operación», dijo la fuente anónima. .

Según el Daily Mail, que ha tratado de ponerse en contacto con Robbie Coltrane sin éxito, el intérprete vive en un estado de agonía constante a causa de la osteoartritis, una afección que hace que las articulaciones se vuelvan dolorosas y pierdan toda la movilidad.