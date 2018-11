El increíble cambio físico de Russell Crowe

Actualizado 14/11/2018 a las 14:42

Russell Crowe, el que fuera uno de los actores más atractivos de Hollywood, ha demostrado que puede ser también uno de los más versátiles. El protagonista de «Gladiator» ya colgó un vídeo hace meses en su cuenta de Instagram con el que nos alarmó. Aparecía peinándose una media melena y una larga barba blanca mientras entona la canción cristiana «Sweet By-and-By». Ahora, hemos visto el resultado final de esa transformación.

El actor paseó por Nueva York convertido en Roger Ailes, director ejecutivo de la cadena Fox News. Si alguien ha sido capaz de reconocerlo, ha sido por el gran número de cámaras que le acompaña y no precisamente por su aspecto físico. Crowe se encuentra grabando en la capital estadounidense su próxima serie: «The Loudest Voice in the Room (La voz más alta de la habitación)».

En la ficción, interpreta al magnate de Fox, quien fue asesor de Richard Nixon en su primera etapa y trabajó para impulsar la imagen televisiva y las carreras de políticos como Ronald Reagan y George Bush (padre), así como de diversos candidatos del Tea Party y de Sarah Palin. Ailes también fue presidente de la cadena CNBC y creó el canal America Talking (ahora conocido como MSNBC).

GTRES

Su mayor notoriedad llegó por ser parte del equipo fundador de Fox News, la cadena de noticias conservadora, en 1996. A ella llegó de la mano de Rupert Murdoch. Veinte años después, en julio 2016, la situación cambió drásticamente. La expresentadora de la cadena, Gretchen Carlson, le demandó por acoso sexual. Poco después otra docena de mujeres y la presentadora estrella de la cadena Megyn Kelly se unieron a esa demanda. Su salida de la cadena llegó pocos días después y, aunque no sucedió en las mejores condiciones, Ailes salió de la cadena con un finiquito de 40 millones de dólares.

Para meterse en la piel de Ailes, Crowe no solo ha engordado. El actor también cuenta con prótesis que hacen que su aspecto se asemeje más aún a las del empresario. Pero no será el único que lo interprete. El actor John Lithgow (Winston Churchill en «The Crown») será el ejecutivo en su última etapa, la relacionada con los abusos.